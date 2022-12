Offiziell: SSP-WM 2023 mit sechs Marken & 30 Piloten

Marcel Schrötter wechselt in die Supersport-WM

Die offizielle Teilnehmerliste der Supersport-WM 2023 enthält für Leser von SPEEDWEEK.com nicht viele Überraschungen. Wer sich die letzten Plätze gesichert hat.

Die wohl beste Neuerung in der Supersport-WM 2023 ist die Rückkehr von Honda. So sehen wir im kommenden Jahr Motorräder sechs verschiedener Hersteller in der Startaufstellung. Neben den klassischen 600ern von Yamaha, Kawasaki und Honda ergänzen die Next-Generation-Bikes von Ducati, MV Agusta und Triumph das 30 Piloten umfassende Teilnehmerfeld.

Der Aufstieg von Weltmeister Dominique Aegerter in die Superbike-Kategorie wird für deutschsprachige Supersport-Fans durch den Wechsel von Moto2-Ass Marcel Schrötter kompensiert. Der Bayer gab bereits auf Phillip Island sein Debüt auf der MV Agusta F3 800 und war auf Anhieb konkurrenzfähig.

Seine zweite SSP-Saison wird der Österreicher Max Kofler absolvieren, 2023 im Ducati-Team DG34 an der Seite von Oli Bayliss.

Ten Kate Yamaha dürfte mit der Fahrerpaarung Jorge Navarro und Lorenzo Manzi das vielversprechendste Duo unter Vertrag haben. Stark einzuschätzen sind auch Kawasaki mit Can Öncü, Triumph mit Niki Tuuli und Ducati mit Nicolo Bulega und Federico Caricasulo, dazu Schrötter auf der MV Agusta.

Was Honda mit der CBR600RR wird leisten können, bleibt abzuwarten. Aushängeschild Tarran Mackenzie wechselt aus der BSB mit einer Yamaha R1 auf die 600er-Honda und wird einige neue Rennstrecken lernen müssen. Das fahrerische Niveau seines Teamkollegen Adam Norrodin (MAL) lässt sich ebenfalls schwer einschätzen. Wie von SPEEDWEEK.com angekündigt, wird der Mineralölgigant Petronas Hauptsponsor.

Die österreichische Tuningschmide YART hat sich nicht nur mit dem spanischen Arco-Team verbündet und wird 300er-Weltmeister Alvaro Diaz ausrüsten, sondern mit dem Australier Tom Edwards auch einen eigenen Fahrer im eigenen Team an den Start schicken.

Acht der 30 Fahrer werden nur an den Europarennen teilnehmen, sie sind in der Startliste mit einem * gekennzeichnet.