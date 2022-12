Yamaha Austria: Wie es zu 2 Supersport-WM-Teams kam

Das Yamaha Austria Racing Team (YART) wird in der Supersport-WM 2023 nicht nur das Arco-Team mit Material ausrüsten, sondern auch einen eigenen Fahrer an den Start bringen. Teamchef Mandy Kainz verrät die Hintergründe.

Im Mai 2022 berichtete SPEEDWEEK.com erstmals von den Plänen des Yamaha Austria Racing Teams, 2023 in die Supersport-WM einsteigen zu wollen. Der Australier Tom Edwards war dieses Jahr bei den Events in Assen, Estoril und Portimao auf einer von YART vorbereiteten R6 unterwegs und überraschte mit dem neunten Platz im zweiten Estoril-Rennen.

Bereits vor der Veröffentlichung der provisorischen Startlisten für 2023 wurde bekannt, dass YART das spanische Arco-Team mit 300er-Weltmeister Alvaro Diaz ausrüsten wird. Das eigene Team stand bis zuletzt auf der Nachrückerliste, rutschte jetzt aber doch ins Feld der Fixstarter.

«Als wir mit Marvin Fritz in Portimao die Superbike-Wildcard gemacht haben, war das Team mit uns in der Box», verriet YART-Boss Mandy Kainz, wie es zur Kooperation mit Arco kam. «Das Team wurde von der Dorna nur akzeptiert, wenn es mit einem starken Partner zusammenarbeitet. Sie sind neu und kommen aus der 300er-Klasse – und der Umstieg von 300 auf 600 ist nicht einfach. Für nächstes Jahr war es sehr hart, einen Startplatz zu bekommen. Diaz ist Weltmeister und hat seinen Startplatz nicht nur verdient, sondern eigentlich garantiert.»

«Mit uns hat das Team ein Back-up», ergänzte der Steirer aus Heimschuh im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir haben Streckendaten und sie können auf unsere Ersatzteile zurückgreifen. Wir sagten der Dorna, dass wir das Team unterstützen, wenn Tom Edwards auch einen Startplatz bekommt. Nur wegen Diaz würden wir nicht hinfahren. Jetzt hat auch Tom einen Startplatz für die Europarennen, gleich wie Diaz. Wir können ihm bei der Logistik helfen, er bekommt das Material und den ein oder anderen Mechaniker von uns. Wir werden schauen, dass die Boxen nebeneinander sind. YART hat beinahe unbeschränkte Ressourcen, wenn es um Ersatzteile geht. Ob ich doppelt Ersatzteile einpacke, ist mir egal. Das kostet mich nicht mehr und Diaz ist sehr geholfen. Sein Team muss nicht um 50.000 oder 100.000 Euro Ersatzteile kaufen, er kann holen, was er braucht.»

Teams & Fahrer Supersport-WM 2023:



MV Agusta:

Reparto Corse: Marcel Schrötter (D), Bahattin Sofuoglu (TR)



Kawasaki:

Puccetti: Can Öncü (TR)

Vince64 by Puccetti: John McPhee (GB)

Motozoo by Puccetti: Luke Power* (AUS), Tom Booth-Amos* (GB)

Prodina: Yuta Okaya* (J)

MTM: Adrian Huertas (E)



Triumph:

Dynavolt: Niki Tuuli (FIN), Harry Truelove (GB)



Yamaha:

GMT94: Valentin Debise (F)

Ten Kate: Jorge Navarro (E), Stefano Manzi (I)

Arco YART: Alvaro Diaz* (E)

YART: Tom Edwards* (AUS)

Evan Bros: Andrea Mantovani (I)

EAB: Glenn van Straalen (NL)

Thailand: Apiwath Wongthananon (TH), Anupab Sarmoon (TH)

VFT: Nicholas Spinelli (I), Maiki Abe* (J)



Honda:

Petronas MIE MS: Tarran Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



Ducati:

Aruba.it: Nicolo Bulega (I)

Althea: Federico Caricasulo (I)

Orelac: Raffaele De Rosa (I), Federico Fuligni* (I)

D34G: Oli Bayliss (AUS), Max Kofler* (A)

Barni Spark: Yari Montella (I)



* Nur Europa-Rennen