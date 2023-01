Oli Bayliss (19): Test mit V2-Ducati in Australien

Während in Europa winterliche Temperaturen vorherrschen, befindet sich Australien im meteorologischen Sommer. Ducati-Ass Oliver Bayliss geht mit Testvorsprung in die Supersport-WM 2023.

Der Winter hat Europa im Griff. Teams und Piloten der seriennahen Weltmeisterschaft hoffen, dass Ende Januar mildere Temperaturen den Einstieg in die wenigen Testfahrten vor Beginn der Superbike-WM 2023 möglich machen. Aktuell wäre das nur im Süden Spaniens der Fall, in Italien bei niedrigen einstelligen Temperaturen allerdings nicht.

Keine Gedanken über das Wetter muss sich Oliver Bayliss machen, denn in Australien ist Sommer. Zwar nicht mit seinem Supersport-Team DG34, dafür aber mit einer Ducati 955 V2 vom DesmoSport-Team flitzt der Sohn von Superbike-Legende Troy Bayliss über die Pisten. Für drei Tage war der 19-Jährige im Sydney Motorsport Park unterwegs.

«Testfahrten vor der Supersport-WM 2023 im Rahmen der St. George Motorcycle Club Summer Night Series», ergänzte Bayliss. «Vielen Dank an DesmoSport Ducati, dass sie mir die Ducati Panigale V2 zur Verfügung gestellt haben. Es ist großartig, wieder auf dieser italienischen Schönheit zu sitzen. Um es kurz zu machen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war einfach großartig, ein paar Runden zu drehen, bevor die neue Saison beginnt.»

Das Club-Rennen, das unter Flutlicht veranstaltet wurde, war mit vielen bekannten Namen aus der australischen Superbike-Szene prominent besetzt. Die Gegner von Bayliss fuhren ausschließlich leistungsstärkere Vierzylindermotorräder mit 1000-ccm. Die Ergebnisse standen nicht im Vordergrund.

«Der erste Tag brachte uns die Ergebnisse 6-6-7 ein, was uns den sechsten Platz in der Gesamtwertung einbrachte. Dann qualifizierten wir uns als Achte und kamen mit einem Ergebnis von 8-8-7 nach Hause, was uns noch einmal den sechsten Gesamtrang einbrachte», verriet der Ducati-Pilot.

Saisonauftakt der Supersport-WM 2023 ist am 25./26. Februar auf Phillip Island, wo zuvor noch ein letzter Test stattfindet.