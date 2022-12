Offiziell: Max Kofler mit Oli Bayliss für D34G Ducati

Mit Oli Bayliss hat Davide Giugliano für sein Ducati-Team D34G einen bekannten Namen verpflichtet. Während der Australier die gesamte Supersport-WM 2023 fahren wird, ist Max Kofler nur bei den Europarennen dabei.

Zwischen 2011 und 2018 bestritt Davide Giugliano 124 Läufe in der Superbike-WM und brauste 14 Mal aufs Podest: zwölfmal für Ducati und zweimal auf Aprilia – nur ein Sieg fehlt ihm. Gesamtrang 6 im Jahr 2013 ist seine beste WM-Platzierung; 2011 war er Superstock-1000-Champion.

2019 wechselte Giugliano die Seiten und wurde Teammanager. Zuerst kümmerte er sich um den Moto3-Auftritt von TM in der Italienischen Meisterschaft und wechselte dann mit Yamaha in die Supersport-Kategorie. Ende November 2021 verkaufte Giugliano die R6 und bereitete sich intensiv auf den Supersport-WM-Einstieg vor, der 2022 mit Ducati erfolgte.

Mit den Fuligni-Brüdern Filippo und Federico sowie mehreren Ersatzfahrern bestritt das Team D34G Ducati die Europarennen und trat in der für solche Piloten ausgeschriebenen «WorldSSP Challenge» an.

Am 13. Dezember bestätigte Giugliano gegenüber SPEEDWEEK.com, dass er 2023 mit Oli Bayliss und dem Österreicher Max Kofler antreten wird, am 23. Dezember versandte der Römer die entsprechende Pressmitteilung.

Während Bayliss die gesamte Supersport-WM fahren wird, ist Kofler nur bei den europäischen Veranstaltungen im Einsatz.



«Das wird meine zweite Saison mit der Ducati Panigale V2 955, ich freue mich, auf den Erfahrungen aus meinem Rookie-Jahr aufzubauen», erzählte Bayliss. «Ich will in meiner Entwicklung vorankommen und eine gute Saison fahren. Während der Winterpause trainiere ich hart, um für den ersten Test bereit zu sein.»

Obwohl der 19-jährige Sohn des dreifachen Superbike-Champions Troy Bayliss kaum eine der Strecken kannte, eroberte er in seiner ersten WM-Saison für das Team Barni Ducati 65 Punkte und wurde WM-16. Seine Bestleistung zeigte Oli als Sechster in Estoril, achte Plätze in Magny-Cours und auf Phillip Island zeugen ebenfalls von seinem Talent.

Max Kofler war wie Oli Bayliss 2022 ein Neuling in der Supersport-WM. Doch während der Australier Erfahrung auf großen Maschinen aus der Australischen Superbike-Meisterschaft mitbrachte, kam Kofler aus der Moto3-WM. Erst beim letzten Europa-Event in Portimao gelangen ihm mit Rang 14 die einzigen beiden WM-Punkte. Der 22-Jährige konnte die Umstellung auf die Ducati nicht problemlos bewältigen, wurde im Team CM Racing aber auch regelmäßig von technischen Problemen eingebremst.

«Nach meiner sehr herausfordernden ersten Saison bin ich Davide und der ganzen Gruppe sehr dankbar für diese Möglichkeit», betonte Kofler. «Sie trauen mir zu, alles aus der Ducati herauszuholen, ich bin überglücklich. Ich bin sicher, dass wir mit Davides Erfahrung und den Fähigkeiten der Crew gute Arbeit leisten und in der kommenden Saison Fortschritte machen können. Ich werde dieses Mal nur die Europarennen fahren, aber das motiviert mich noch mehr, das Beste daraus zu machen. Ich bin auch froh, Oli als Teamkollege zu haben, wir sind gute Freunde. Es ist eine großartige Gelegenheit für uns beide, wir können uns gegenseitig helfen und uns an unsere Grenzen bringen.»

Nach den Weihnachtsfeiertagen geht es für Kofler nach Italien, wo er mit dem Team an der von Ducati Österreich zur Verfügung gestellten Trainingsmaschine arbeiten wird. Die ersten Testfahrten sind für Ende Januar in Jerez angesetzt, die Weltmeisterschaft beginnt am letzten Februar-Wochenende mit Bayliss’ Heimrennen in Australien auf Phillip Island. Europa-Auftakt ist am Wochenende 21.–23. April in Assen.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2023:



MV Agusta:

Reparto Corse: Marcel Schrötter (D), Bahattin Sofuoglu (TR)



Kawasaki:

Puccetti: Can Öncü (TR)

Vince 64 by Puccetti: John McPhee (GB)

Motozoo: Luke Power (AUS), Tom Booth-Amos (GB)

Prodina: Yuta Okaya (J)

MTM: Adrian Huertas (E)



Triumph:

Dynavolt: Niki Tuuli (FIN), Harry Truelove (GB)



Yamaha:

GMT94: Valentin Debise (F)

Ten Kate: Jorge Navarro (E), Stefano Manzi (I)*

Arco University: Alvaro Diaz (E)

Evan Bros: Andrea Mantovani (I)

EAB: Glenn van Straalen (NL)

Thailand: Zwei Thailänder*

VFT: Nicholas Spinelli (I), Maiki Abe (J)



Honda:

MIE MS: Tarran Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



Ducati:

Aruba.it: Nicolo Bulega (I)

Althea: Federico Caricasulo (I)

Orelac: Raffaele De Rosa (I)

D34G: Oli Bayliss (AUS), Max Kofler (A)

Barni Spark: Yari Montella (I)



* noch nicht bestätigt