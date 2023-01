Wer hinter dem neuen Kawasaki-Team Vince64 steckt

In der Supersport-WM 2023 erleben wir das Debüt des neuen Kawasaki-Teams Vince64, als Fahrer ist John McPhee gesetzt. Teameigner Vincenzo Scandizzo ist ein Fan der seriennahen Weltmeisterschaft der ersten Stunde.

Erstmals tauchte der Name von Vincenzo Scandizzo in der seriennahen Weltmeisterschaft auf, als er Andrea Mantovani zwei Wildcards in der Superbike-WM 2021 mit der früheren Puccetti-Kawasaki von Toprak Razgatlioglu ermöglichte. Nun steigt der Unternehmer mit einem eigenen Team in der Supersport-WM 2023 ein. Für das Projekt in der mittleren Kategorie kooperiert er mit dem Puccetti-Team.

Der Inhaber der Firma Planet Contract stellt luxuriöse Möbeln für Hotels, Jachten oder Villen her. Motorräder sind seine Leidenschaft.

«Ich war schon immer ein Motorradfan, seit ich ein Kind war. Ich verfolge die Superbike-Szene seit ihrer Entstehung und auch die MotoGP. Ich gehöre zu den Menschen, die so sehr in Motorräder verliebt sind, dass sie kein Rennen im Fernsehen verpassen», erzählte Scandizzo unseren Kollegen von Corsedimoto. «Ich habe immer live zugeschaut, auch bei den außereuropäischen Sendungen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich wollte schon immer ein Teil dieser Welt sein und hier bin ich mit dem Vince64 by Puccetti Team in der Supersport-WM. Das Team hat seinen Sitz in meinem Unternehmen in Brianza.»

Vor dem WM-Einstieg lernte das Racing-Geschäft in der italienischen Meisterschaft CIV, wo er Mantovani beim Ducati-Team Broncos unterbrachte. «Das war eine tolle Erfahrung. Ich hatte eine großartige Zeit, ich habe eine wunderbare Freundschaft und Zusammenarbeit mit Luca Conforti aufgebaut und ich danke ihm von ganzem Herzen», erzählte der Unternehmer. «Ich verstehe mich sehr gut mit Andrea, uns verbindet eine tiefe Freundschaft: Er ist ein großartiger Fahrer und ein fantastischer Kerl. Dieses Jahr fährt er für ein anderes Team, aber wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege wieder.»

Mantovani fährt überraschend für das Yamaha-Top-Team Evan Bros. Im Kawasaki-Team von Scandizzo ist John McPhee gesetzt. «Ich habe ihn in der Moto3 verfolgt und sein Talent bemerkt. Er ist ein bescheidener Typ, höflich und gibt Gas. Max Biaggi, sein ehemaliger Teammanager in der Moto3, hat ihn sehr gelobt», erklärte der Teamchef. «Er hat großes Potenzial. Unser Ziel ist, mit John unter die ersten fünf zu kommen.»