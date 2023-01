SSP-Debüt von John McPhee: Fettes Grinsen im Gesicht

John McPhee muss sich noch an die Power der Supersport-Kawasaki gewöhnen

Weil John McPhee zu alt für die Moto3 ist, unterschrieb der Schotte beim neuen Kawasaki-Team Vince64 by Puccetti für die Supersport-WM 2023. Beim Jerez-Test lernte er die ZX-6R kennen.

Seit 2012 fuhr John McPhee in der Moto3-WM, doch 2022 war seine letzte Saison. Denn das Alterslimit in der GP-Nachwuchsserie beträgt 28 Jahre, der Schotte wird am 14. Juli aber 29 Jahre alt. Deshalb wurden McPhee und sein Manager Michael Laverty bei Teams der Supersport-WM vorstellig. Zur Einigung kam es mit dem neuen Team Vince64, das technisch von Puccetti Racing unterstützt wird.

McPhee verfügt über keine Erfahrung mit größeren Motorrädern, von einem einmaligen Auftritt in der Moto2 beim Aragon-GP 2021 einmal abgesehen. Die ZX-6R verfügt fast über die dreifache Motorleistung als die 250-ccm-Bikes der Moto3.

Beim zweitägigen Jerez-Test gab der Schotte am Mittwoch sein Debüt im Umfeld der seriennahen Weltmeisterschaft. «Das ist mein erster Tag auf einer 600er und ich grinse immerzu. Ich habe so viel zu lernen und muss noch viele Erfahrung sammeln», sagte der 28-Jährige. «Nach zehn Jahren im GP-Paddock in der Moto3 ist es eine große Veränderung, aber es ist großartig. Das Team ist spitze und die Zusammenarbeit mit den Jungs sehr angenehm.»

Am ersten Testtag erreichte McPhee eine Rundenzeit von 1:46,254 min und war damit 3,8 sec langsamer als der schnellste Supersport-Pilot, Ducati-Ass Nicolo Bulega. «Ich habe keine Erfahrung mit diesen Bikes und hatte keine Erwartungen hinsichtlich Rundenzeiten, Abstimmung, das Gefühl, der Reifen oder was auch immer. Ich wollte einfach nur viele Runden fahren und mich mit dem Bike vertraut machen», winkte McPhee ab. «Bisher bin ich zufrieden. Wir sind viel mit gebrauchten Reifen gefahren und haben es nicht auf schnelle Zeiten angelegt.»