Moto3-Sieger McPhee: Ein spezieller Kawasaki-Deal

2021 trat das Team Vince 64 mit Andrea Mantovani zweimal in der Superbike-WM an

Seit 2013 war der Schotte John McPhee Stammfahrer in der Moto3-WM. Weil er für diese nächstes Jahr zu alt ist, muss er sich sportlich neu orientieren. In der Supersport-WM 2023 wird er bestes Kawasaki-Material haben.

Am 9. Dezember berichtete SPEEDWEEK.com über die Einigung von John McPhee mit einem Kawasaki-Team für die Supersport-WM 2023. «John wird in einem Junior-Team fahren, obwohl er genau genommen kein Junior mehr ist», teilte uns sein Manager Michael Laverty mit.

Das Aushängeschild von Kawasaki bleibt der Türke Can Öncü, bis heute jüngster GP-Sieger und dieses Jahr Dritter der Supersport-WM. Er wird im Puccetti-Team die einzige Supersport-Maschine fahren, weil das Hauptaugenmerk auf dem Superbike-Einsatz von Ex-Weltmeister Tom Sykes liegt und nicht genügend Budget für einen zweiten 600er-Piloten aufgetrieben werden konnte.

Öncüs diesjähriger Teamkollege Yari Montella, der im ersten Rennen auf Phillip Island zum Saisonabschluss für den einzigen Kawasaki-Sieg in diesem Jahr sorgte, wechselt deshalb zum Team Barni Spark Ducati, wo er eine der schnellen Panigale V2 pilotieren wird.

McPhee, der am 23. Oktober in Sepang seinen vierten Moto3-GP gewann, wird im neuen Team Vince 64 by Puccetti Kawasaki antreten. «Er bekommt das diesjährige Motorrad von Montella, sie werden unser Junior-Team sein», verlautbarte Manuel Puccetti.

Ironische Randnotiz: McPhee, der nächstes Jahr am 14. Juli 29 Jahre alt wird und deshalb nicht mehr Moto3-WM fahren darf, dort beträgt das Alterslimit 28 Jahre, ist neun Jahre älter als Öncü.

Hinter dem Team Vince 64 steckt der italienische Geschäftsmann Vincenzo Scandizzo. Seine Firma Planet Contract ist Hersteller von luxuriösen Möbeln, welche diese in Hotels, Yachten oder Villen einbaut. Er finanzierte 2021 Andrea Mantovani zwei Wildcard-Einsätze in der Superbike-WM und kaufte dafür von Puccetti das Superbike von Toprak Razgatlioglu aus dem Jahr 2019.

Unklar ist, wie es mit dem Team Motozoo weitergeht, dem bisherigen Junior-Team von Puccetti. Bislang gibt es keine Einigung bezüglich technischer Unterstützung durch Puccetti. Für 2023 haben der Australier Luke Power und der Brite Tom Booth-Amos unterschrieben, voraussichtlich werden die beiden nur die Europarennen bestreiten.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2023:



MV Agusta: Marcel Schrötter (D), Bahattin Sofuoglu (TR)



Kawasaki Puccetti: Can Öncü (TR)

Vince 64 by Puccetti Kawasaki: John McPhee (GB)

Motozoo Kawasaki: Luke Power (AUS), Tom Booth-Amos (GB)

Prodina Kawasaki: Yuta Okaya (J)

MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E)



Dynavolt Triumph: Niki Tuuli (FIN), Harry Truelove (GB)



GMT94 Yamaha: Valentin Debise (F)

Ten Kate Yamaha: Jorge Navarro (E), Stefano Manzi (I)

Arco University Yamaha: Alvaro Diaz (E)

Evan Bros Yamaha: Andrea Mantovani (I), ?

EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL), Jespersen?

Thailand Yamaha: Zwei Thailänder

VFT Yamaha: Nicholas Spinelli (I), Maiki Abe (J)

Kallio Yamaha: Jespersen?



MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



Aruba.it Ducati: Nicolo Bulega (I)

Althea Ducati: Federico Caricasulo (I)

Orelac Ducati: Raffaele De Rosa (I)

D34G Ducati: Oli Bayliss (AUS), Max Kofler (A)

Barni Spark Ducati: Yari Montella (I)



Fett = bestätigt