Honda-Debüt: Viel Lob für das Chassis der CBR600RR

Tarran Mackenzie und Adam Norrodin aus dem Team Petronas MIE MS Honda absolvierten am Dienstag in Portimao ihren ersten halben Testtag als Vorbereitung auf die Supersport-WM 2023. Es gibt viel zu tun.

«Das Motorrad ist noch nicht in der WM-Spezifikation, wir haben einen langen Weg vor uns», erzählte Tarran Mackenzie SPEEDWEEK.com nach seinem ersten halben Testtag im Autodromo do Algarve.



Ein halber Tag wurde es, weil die Rennstrecke in Portimao am Dienstag und Mittwoch ausgebucht ist. Das MIE-Team bekam für seine vier Fahrer nur zwei Plätze, Eric Granado und Hafizh Syahrin (Superbike) sowie Tarran Mackenzie und Adam Norrodin (Supersport) müssen sich jeweils einen Platz teilen.

Alles wurde auf den letzten Drücker fertig, beim Roll-out der Honda CBR600RR Race Base standen die Rundenzeiten im Hintergrund. «Es fehlt deutlich an Motorleistung und wir haben auch die richtige Elektronik noch nicht», schilderte Mackenzie. «Aber das wussten wir vorab. Wenn wir für Australien alles haben, werden wir bereit sein. Das Chassis ist hervorragend, mein erstes Gefühl ist super. Das Motorrad lässt sich in der Rollphase sehr gut lenken, am Chassis müssen wir nicht viel ändern. Das ist positiv: Wenn du mit dem Serienmotorrad ein gutes Gefühl hast, dann geht es vorwärts, wenn du die WM-Spezifikation bekommst.»

Mackenzie hatte sich am letzten September-Wochenende 2022 in Oulton Park den Oberschenkel gebrochen. Und in der Vorbereitung auf den Portimao-Test beim Flat-Track-Training den Fuß. «Es war das erste Mal, dass ich seit Oulton wieder fuhr», erzählte der 27-Jährige. «Ich hatte die erste Hälfte des Dienstags und fahre die zweite am Mittwoch. Ich habe meinen Crew-Chief Chris von der BSB mitgebracht, das Team arbeitet gut.»