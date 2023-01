Max Kofler: «Mit 270 die Gerade runter ist ungewohnt»

Der Österreicher Max Kofler wechselte für die Supersport-WM 2023 ins Ducati-Team von Davide Giugliano und fuhr am Dienstag in Portimao zum ersten Mal nach vier Monaten wieder eine Panigale V2.

In seiner ersten Saison in der Supersport-WM schaffte es Max Kofler einmal in die Punkte, als 14. beim letzten Europa-Rennen in Portimao. Sein letztjähriges Team CM Ducati hat sich aus der Weltmeisterschaft zurückgezogen; der Österreicher dockte daraufhin bei Davide Giuglianos Ducati-Truppe D34G an, wo er den Australier Oli Bayliss zum Teamkollegen bekommen hat.

Weil Kofler bei den letzten drei Übersee-Events 2022 fehlte, hatte er fast vier Monate Winterpause. «Den ersten halben Tag habe ich genutzt, um Kilometer zu sammeln», erzählte er SPEEDWEEK.com am Dienstagabend. «Es war, als würde ich das erste Mal Motorradfahren. Am Nachmittag begannen wir dann damit ein Setting herauszufahren, die neuen Leute kennenzulernen und zu verstehen.»

Kofler verlor auf Bayliss 1,341 sec, doch während der Australier bereits mit dem weichen SCX-Hinterreifen ausrückte, blieb Max auf dem harten SC0. Zum Schnellsten Nicolo Bulega (Ducati) fehlen Kofler 3,209 sec.

«Ich habe mir den SCX gespart, es hätte keinen Sinn gemacht, am ersten Tag auf eine Rundenzeit loszugehen», meinte Max. «Ich bin ganz positiv gestimmt. Ich war im Winter in Italien, aber nie auf großen Strecken. Ich bin einiges Motocross gefahren. Wenn du das erste Mal mit 270 km/h die Gerade runterfährst, dann ist das ungewohnt. Das hat man aber auch gleich wieder drin. Am Mittwoch fangen wir wo ganz anders an.»