Das Jahr nach Domi Aegerter: Ten Kate mit Neuzugängen

Nach dem zweifachen Gewinn der Supersport-WM mit Dominique Aegerter hat sich Ten Kate Yamaha für 2023 neu aufgestellt. Teammanager Kervin Bos teilte seine ersten Eindrücke zu Stefano Manzi und Jorge Navarro.

«Alle sind froh, wieder auf der Strecke zu sein», verkündete Kervin Bos, Teammanager bei Ten Kate Yamaha, beim Vorsaison-Test in Portimao.

Das Team hat sich für 2023 neu aufgestellt und mit dem von Triumph kommenden Stefano Manzi sowie dem aus der Moto2-WM gewechselten Jorge Navarro zwei starke Fahrer an Board. «Es ist spannend, die beiden neuen Charaktere kennenzulernen. In diesem Jahr sind wir mit einem Italiener und einem Spanier am Start, die beide sehr schnell unterwegs sind», bestätigte Bos. «Mit zwei neuen Fahrern zu arbeiten ist aufregend. Es ist ein frischer Start auf beiden Seiten der Box. Die Crew ist aber annähernd die gleiche wie im letzten Jahr.»

Das Fazit des niederländischen Teammanagers fiel nach dem Besuch im Autódromo Internacional do Algarve positiv aus. «Manzi war erwartungsgemäß ab der ersten Runde sehr flott. Navarro hat nach seinem Moto2-Sturz in Australien leider immer noch mit seiner Beinverletzung zu kämpfen. Sein Zustand verbessert sich von Tag zu Tag, jedoch wird es noch einige Zeit brauchen, bis wir ihn wieder vollständig fit sehen. Aber beide haben großen Potenzial, weshalb wir für das erste Rennen sehr zuversichtlich sind.»

Die erfolgsverwöhnte Crew hat nach dem zweifachen Gewinn der Supersport-WM 2021 und 2022 durch Dominique Aegerter hohe Erwartungen an die beiden Neuzugänge. «Beide Fahrer sind auf einem hohen Niveau und wir sind davon überzeugt, dass beide an der Spitze mitfahren werden. Letztlich wird der beste Fahrer gewinnen.»

