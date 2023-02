Phillip-Island-Test: Ducati famos, Schrötter leidet

Der Supersport-Test auf Phillip Island brachte mit Nicolo Bulega den Favoriten für den Saisonauftakt hervor. Ducati, Yamaha und Kawasaki sind gut aufgestellt, Honda und MV Agusta leiden. Und damit auch Marcel Schrötter.

Am Dienstagvormittag fuhr Nicolo Bulega in 1:33,111 min die bis dahin schnellste Rundenzeit beim Phillip-Island-Test. Der Ducati-Pilot war auch in der vierten und letzten Session in den ersten 30 Minuten der einzige Supersport-Pilot, der in 1:33,825 min eine Zeit unter 1:34 min zustande brachte.

Dann übernahm kurzzeitig Althea-Ass Federico Caricasulo (Ducati) in 1:33,782 min die Führung der Zeitenliste, aber Bulega konterte mit einer 1:33,262 min sofort. Nach einer guten Stunde setzte sich Stefano Manzi (Yamaha) mit einer 1:33,227 min an die Spitze. Bei noch 20 Minuten nahm Bulega das Zepter wieder in die Hand und brannte in 1:32,781 min eine beeindruckende Rundenzeit in den Asphalt. Damit lag der Ducati-Pilot um fast 0,5 sec vorn!

Zur Einordnung: Den Pole-Rekord auf Phillip Island hält seit 2020 Andrea Locatelli (Yamaha) mit 1:32,176 min, die schnellste Rennrunde drehte 2018 Sandro Cortese (Yamaha) in 1:33,072 min.

Eine finale Zeitenjagd fiel wegen einer Unterbrechung durch rote Flaggen (Sturz Bahattin Sofuoglu/MV Agusta vier Minuten vor dem Ende) aus. Die meisten Teilnehmer schafften bei Restart nur eine fliegende oder sogar eine Besichtigungsrunde. Es blieb bei der vierten Bestzeit von Bulega, der damit der klare Favorit für das bevorstehende Rennwochenende ist. Ducati ist mit fünf (!) Piloten in den Top-7 insgesamt der herausragende Hersteller.

Im Yamaha-Lager zeichnet sich nach dem finalen Test lediglich Stefano Manzi (Ten Kate) als herausragender Fahrer ab. Der Italiener war in jeder Session Zweiter hinter Bulega und beendet den Test mit 0,446 sec Rückstand auf seinen Landsmann. Zweitbester Yamaha-Pilot ist Nicolas Spinelli auf Platz 9.

Kawasaki scheint für die Supersport-WM 2023 ähnlich aufgestellt zu sein wie Yamaha. Mit Can Öncü (Puccetti Racing) folgt die beste ZX-6R auf der dritten Position, Adrien Huertas (MTM) wurde Zehnter.

Während Niki Tuuli die Umstellung auf die Triumph scheinbar halbwegs gelungen ist (Gesamtsiebter), konnten die MV Agusta-Piloten beim Phillip-Island-Test nicht beeindrucken. Marcel Schrötter kam mit 1,8 sec Rückstand lediglich auf Platz 14 der kombinierten Zeitenliste, dessen Teamkollege Sofuoglu wurde 17. Der große Rückstand ist insofern verwunderlich, als Schrötter bei seinem Supersport-Debüt als Wildcard-Pilot beim Saisonfinale starker Siebter im zweiten Rennen war.

Der bedauernswerte Tarran Mackenzie musste am Dienstag zuschauen, wie sich seine Gegner auf den Saisonauftakt am kommenden Wochenende vorbereiteten. Denn die CBR600RR des Engländers erlitt am Montag einen Motorschaden und sein Honda-Team MS MIE hatte keinen Ersatzmotor dabei. Mit seinem Teamkollegen Adam Norrodin auf Platz 21 (von 22) der kombinierten Zeitenliste ist die Honda-Generalprobe zur Rückkehr in die Supersport-Kategorie ein Desaster.