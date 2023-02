Aruba.it Ducati: Mit Liebe und Hingabe zum SSP-Titel

Bei der Präsentation von Aruba.it Ducati am Firmensitz stand nicht Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista im Mittelpunkt, sondern Supersport-Pilot Nicolo Bulega. Nach starken Wintertests sind die Erwartungen hoch.

Ducati war in der Supersport-WM 2022 der einzige Hersteller, der keinen Sieg einfahren konnte. Dass die 955 V2 aber dennoch konkurrenzfähig war, bewiesen mehrere Piloten mit Podestplätzen und Nicolo Bulega als WM-Dritter und damit bester Vertreter der ‹Next Generation›.

Am Donnerstag fand am Firmensitz von Sponsor und Teameigner Aruba.it die Vorstellung des Teams für die Supersport-WM 2023 statt. Anwesend war auch Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista und sein Teamkollege Michael Rinaldi, die ihre Teampräsentation aber bereits zusammen mit dem MotoGP-Team am 23. Januar in Madonna di Campiglio hatten.

Auch in der Supersport-WM 2023 ist Bulega das Aushängeschild von Aruba.it Ducati, bei den Wintertests in Jerez und Portimão fuhr der Italiener jeweils die schnellsten Zeiten. Siege werden erwartet, auch der WM-Titel wird anvisiert.

«Wir haben hohe Erwartungen für diese Saison, nachdem die Tests in Jerez und Portimão gezeigt haben, dass die Richtung, die das Team im Winter eingeschlagen hat, die richtige war», sagte Bulega. «Ich habe mich auf Anhieb wohl auf dem Motorrad gefühlt, und ich denke, dass wir kleine, aber wichtige Schritte nach vorn gemacht haben. Unser Ziel ist es, gleich im freien Training auf Phillip Island einen guten Start hinzulegen, um mit den vorderen Jungs zu kämpfen. Am Ende werden wir dann sehen, was wir mit dem Wissen, dass wir immer unser Bestes gegeben haben, herausgeholt haben.»

Aruba-CEO und Teamchef Stefano Cecconi würde in der Supersport-WM liebend gerne bereits in diesem Jahr die Ernte einfahren. «Wir befinden uns im zweiten Jahr eines Projekts, in das wir viel investiert haben und das wir weiterhin mit Engagement unterstützen», hielt Cecconi fest. «Wir haben in der letzten Saison gezeigt, dass wir trotz unseres ersten Jahres in dieser Kategorie mit einem neuen Motorrad sehr konkurrenzfähig sein können. Wir werden Hingabe und Liebe zum Detail zu unseren Erfolgswaffen machen, um das Ergebnis zu erreichen, das wir uns vorgenommen haben.»