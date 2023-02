Nicolo Bulega: Ducati-Doppelsieger und WM-Leader

Ducati musste lange auf den nächsten Sieg in der Supersport-WM warten, auf Phillip Island 2023 beendete Nicolo Bulega die Durststrecke. Was den Triumph des Italieners beim Saisonauftakt so besonders macht.

Seit 2022 sehen wir in der Supersport-WM nicht mehr nur die traditionellen 600er-Motorräder japanischer Hersteller, sondern großvolumige Bikes von Ducati, MV Agusta und Triumph. Die verschiedenen Konzepte werden mittels einer komplexen Formel balanciert. Alle neuen Motorräder fuhren Podestplätze ein, nur Ducati erreichte keinen Sieg.

Beim diesjährigen Saisonauftakt änderte sich das. Aruba.it-Pilot Nicolo Bulega gewann am Samstag den verregneten ersten Lauf und holte sich auch den Sieg im zweiten Rennen auf trockener Piste. Das Rennen war umkämpft und wurde wegen Gänsen auf der Strecke vorzeitig abgebrochen. Der Ducati-Pilot setzte sich knapp gegen Stefano Manzi (Yamaha) und Can Öncü (Kawasaki) durch. «Besser kann man nicht in eine Saison starten», hielt Bulega im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Manzi hatte auch eine starke Pace, ich denke ähnlich gut wie meine. Wäre das Rennen über die volle Distanz gegangen, wäre es sicher unterhaltsam geworden. Öncü lag auch nicht weit zurück. Nun freue ich mich über den zweiten Sieg.»

Mit der maximalen Punktzahl von 50 führt Bulega die Supersport-WM 2023 nach Phillip Island deutlich vor Manzi (30 P.) an.

Mit Dominique Aegerter und Lorenzo Baldassarri sind die Top-2 der vergangenen Saison in die Superbike-WM aufgestiegen. Das Niveau an der Spitze sei dadurch aber nicht gesunken, meint der WM-Dritte von 2022. «Mein Team hat über den Winter geschuftet und die Ducati konkurrenzfähiger gemacht. 2022 war unser erstes Jahr in der Supersport-Kategorie – von mir, vom Motorrad und auch vom Team, wir waren Rookies. Jetzt kenne ich alle Rennstrecken, wir haben mehr Erfahrung und das Bike ist besser. Alles zusammengenommen macht das Paket stärker.»

Bulega beendete eine 18-jährige Durststrecke von Ducati in der mittleren Kategorie. Den letzten Sieg fuhr Gianluca Nanelli in Imola 2005 mit der ehrwürdigen 749R ein. Dank der Änderungen im Format holte Bulega zudem den ersten Doppelsieg bei einem Supersport-Meeting. «Das ist großartig. Ich hatte am Samstag recherchiert, dass der letzte Sieg aus 2005 stammt. Seitdem sind viele Jahre vergangen», rechnet der 23-Jährige vor. «Ich freue mich, auch weil Ducati und mein Team viel für mich getan hat. Die letzten Jahre in der Moto2 waren schwierig für mich, dank ihnen sehe ich wieder ein Licht am Ende des Tunnels.»