Überraschung: Marcel Schrötter (MV Agusta) WM-Dritter

Mit den Plätzen 7 und 4 hatte Marcel Schrötter aus dem Team MV Agusta auf Phillip Island einen guten Start in die Supersport-WM 2023. Womit keiner gerechnet hat: Der Bayer ist jetzt Dritter der Gesamtwertung.

Das Samstag-Rennen der Supersport-Klasse war ein heilloses Durcheinander, im Regen sorgte Nicolo Bulega für den ersten Ducati-Sieg seit 2005. Mit Nicholas Spinelli (VFT Yamaha) und John McPhee (Vince64 Kawasaki) schafften es zwei Fahrer aufs Podium, auf die bei normalen Bedingungen keiner einen Euro gewettet hätte.

Das zweite Rennen am Sonntag fand bei Sonnenschein und 21 Grad Celsius statt. Bulega feierte seinen zweiten Sieg, dieses Mal vor Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) und Can Öncü (Kawasaki Puccetti).

Marcel Schrötter als Vierter brachte MV Agusta als vierten Hersteller in die Top-4. Der Bayer setzte sich gegen Glenn van Straalen (EAB Yamaha) und Jorge Navarro (Ten Kate Yamaha) durch, Federico Caricasulo war mit seiner Althea-Ducati wieder einmal ausgefallen.

«Ich hatte kein richtiges Auge auf die ersten drei, aber schon nach zwei Runden sah ich, dass vorne eine andere Gruppe war», erzählte Schrötter beim Treffen mit SPEEDWEEK.com im Fahrerlager des Phillip Island Grand Prix Circuit. «Ab Rennmitte war meine Pace gleich wie von den Top-3. Ich entschied mich unsere Gruppe anzuführen, weil die Zeiten sonst zu langsam und dann von hinten andere Leute gekommen wären.»

Wegen Gänsen auf der Strecke wurde das Rennen nach 13 Runden abgebrochen und gewertet. Die Ränge 7 und 4 ergeben für Schrötter 22 WM-Punkte, womit er hinter Bulega (50) und Manzi (30) den dritten Gesamtrang belegt!

«Wenn ich mir überlege, wo wir hergekommen sind, hatten wir eine solide Woche», hielt der Süddeutsche fest. «Unser Ziel war, mit so vielen Punkten wie möglich heimzugehen. Keiner hatte erwartet, dass wir hier vorne dabei sein müssen, auch wenn das natürlich immer schön ist. Es war genau richtig so. Am Samstag bin ich sitzen geblieben und holte heute wichtige Punkte. So müssen wir weitermachen, bis wir zwischen Indonesien und Assen einen Test haben, um die Europa-Rennen noch mal besser vorzubereiten, um den nächsten Schritt zu machen.»