Rookie Nicholas Spinelli (Yamaha): Sensations-Podium!

Im ersten Lauf der Supersport-WM 2023 auf Phillip Island fuhr Nicholas Spinelli sensationell als Rookie auf das Podium. Als Zufall sollte der Erfolg des Yamaha-Piloten nicht abgestempelt werden.

Nicholas Spinelli debütierte in Misano 2022 als Ersatzfahrer im Ducati-Team DG34 in der Supersport-WM und holte immerhin einen Punkt. In diesem Jahr fährt er seine erste volle Saison, erstmals eine Yamaha und, im Fall von Phillip Island am vergangenen Wochenende, auch auf einer neuen Rennstrecke.

Das merkte man dem 21-Jährigen aber nicht an. Am Freitag stellte er die R6 von VFT Racing überraschend auf die fünfte Position und holte auch in der Superpole den fünften Startplatz heraus.

Im chaotischen ersten Rennen verpasste Spinelli den Sieg nur um 0,9 sec, aber auch Platz 2 war eine Sensation! «Zu Beginn war das Gefühl bei den Bedingungen eine Katastrophe, aber mit jeder Runde gewöhnte ich mich besser daran», schilderte Spinelli SPEEDWEEK.com. «Ich wurde immer schneller und erreichte die Top-3 an. Den zweiten Platz schnappte ich mir in der letzten Runde. Im ersten Rennen mein erstes Podium, das ist unbeschreiblich!

In der Schlussphase fuhr Spinelli, der auf Regenreifen vorn und hinten setzte, die schnellsten Rundenzeiten. «Mir war klar, dass das die beste Kombination für mich sein würde. Bei Rennmitte wurde es immer trockener, aber dann fing es wieder an zu regnen», sagte der VFT-Pilot. «Ich habe gesehen, dass ich dem Ersten schnell näher kam, aber es reichte nicht mehr ganz.»

Es wäre zu einfach, die Podiumsplatzierung des Yamaha-Piloten den schwierigen Bedingungen zuzuschreiben. Spinelli bewies als italienischer Champion der Moto3 (2017 und 2019) sowie der Supersport-Kategorie (2022 auf Ducati) sein Talent.

Im zweiten Rennen war Spinelli gestürzt.