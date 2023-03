Ten Kate: Portimão-GP statt SSP-Test in Donington

Mit einem Test in Donington Park wollte das Team Ten Kate Yamaha die lange Pause der Supersport-WM 2023 unterbrechen. Stattdessen verbrachte man den Tag vor dem TV.

Die britische Superbike Serie hatte am 25./26. März zu einem offiziellen Test nach Donington Park geladen, auch auswärtige Teams waren willkommen. Für das niederländische Ten Kate Team war das an sich eine gute Option, denn die Entfernung beträgt nur ein Drittel im Vergleich zu den Tests im Süden Spaniens. Geplant war die Teilnahme am Samstag.

Allerdings spielte das Wetter nicht mit. Bei Temperaturen unter zehn Grad Celsius, mehreren Regenschauern und einer den ganzen Tag nassen Rennstrecke war an sinnvoller Testarbeit nicht zu denken. Selbst die BSB-Piloten beließen es bei wenigen Runden oder verbrachten den ganzen Tag in der Box.

Das angereiste Ten Kate-Team vertrieb sich die Zeit vor dem TV mit dem Auftakt der MotoGP in Portimão.

In Donington sollte Jorge Navarro, wenige Tage nach seiner Operation am rechten Unterarm, auf die Yamaha R6 zurückkehren, um die Rennstrecke kennenzulernen. Teamkollege Stefano Manzi kennt die Piste aus dem vergangenen Jahr.

Nun hoffen die Niederländer auf besseres Wetter am 3./4. April, wenn ein Test auf dem TT Circuit geplant ist. An diesem Test wird dann auch das von Ten Kate unterstützte Team Yamaha Thailand mit seinen beiden Piloten teilnehmen.