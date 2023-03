Yari Montella vor Rückkehr: Barcelona-Test gesichert

Die Supersport-WM 2023 begann für Yari Montella mit einem gebrochenen Schlüsselbein nach einem Crash im ersten Lauf auf Phillip Island. Nun fühlt sich der Ducati-Pilot wieder fit und steht vor der Rückkehr.

Als Dritter der Superpole hatte Yari Montella beim Supersport-Meeting in Australien beste Aussichten auf starke Ergebnisse. Aber der Italiener im Ducati-Team Barni Racing kam nur bis zur vierten Runde des ersten Laufs am Samstag, als er dem gestürzten Adrian Huertas (Kawasaki) nicht ausweichen konnte und in dessen Motorrad krachte. Beim unvermeidlichen Sturz brach er sich das linke Schlüsselbein und verpasste das restliche Wochenende sowie auch das zweite Saisonmeeting in Indonesien nur eine Woche später.

Montella leistete nach dem Crash erstaunliches. Obwohl selbst verletzt, kümmerte er sich um Huertas, den es mit einem gebrochenen fünften Lendenwirbel schlimmer erwischte, und half den Streckenposten sogar beim Tragen des Spaniers.

«Glücklicherweise war der Bruch nicht kompliziert und musste nicht operiert werden. Ich habe mich zu Hause ausgeruht und mittlerweile geht es mir besser», sagte der Ducati-Pilot. «In ein paar Tagen werde ich wieder auf dem Motorrad sitzen. Wir haben zwei Testtage in Barcelona und werden bei Null anfangen. Mein Ziel ist es, dort zu beenden, wo wir angefangen haben. Wir hatten eine gute Superpole auf Phillip Island mit der ersten Reihe. Daran möchte ich anknüpfen.»

Tatsächlich beginnt die Europasaison für Montella mit null Punkten. Dies will der Ducati-Pilot beim Meeting in Assen (21. bis 23. April) ändern.

«Ich denke, dass wir mit dem Team und dem Motorrad gutes Potenzial haben», ist Montella überzeugt. «Ich fühle mich gut auf dem Bike und bin glücklich. Ich kann es kaum erwarten, in Assen zu starten. Für mich war es letztes Jahr das erste Mal, dass ich in Assen gefahren bin. Es ist eine gute Strecke, ich mag sie. In einigen Kurven ist sie recht langsam, in anderen recht schnell. Ich denke, wir können dort ein gutes Wochenende haben.»