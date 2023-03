Triumph-Pilot Niki Tuuli (27) mit Covid-Nachwirkung

Beim Meeting auf dem Mandalika Circuit sorgte Niki Tuuli in Lauf 1 für das erste Podium von Triumph in der Supersport-WM 2023. Wie sich herausstellte, leidet der schnelle Finne an den Nachwirkungen eine Covid-Infektion.

2023 ist die fünfte Saison von Niki Tuuli in der Supersport-WM und fuhr bisher mit Yamaha, Honda, MV Agusta und in diesem Jahr mit Triumph. Außer 2018 mit Honda (nach fünf Meetings wechselte er in die Moto2) fuhr der Finne mit jedem Motorrad aufs Podium, mit Yamaha (2017 in Magny-Cours) und MV Agusta (2022 in Mandalika) erreichte er Siege.

Am vergangenen Wochenende wurde der 27-Jährige auf der Urlaubsinsel Lombok im ersten Rennen Dritter, im zweiten Lauf Sechster. Mit 46 Punkten belegt er nach zwei Meetings den fünften Rang der Gesamtwertung. Das an sich wäre bereits bemerkenswert, angesichts der Umstände ist es jedoch noch erstaunlicher.

«Ich hatte Schmerzen in der Hand, weil ich über den Winter nicht so viel trainiert habe, weil ich krank war», erklärte Tuuli. «Ich bin froh, dass ich die ersten beiden Wochenenden durchgehalten habe, denn ich war mir nicht einmal sicher, ob ich überhaupt fahren kann. Im zweiten Rennen kämpfte ich mit starken Nervenschmerzen in meinem Arm, und mir fehlte einfach die Kraft. Also versuchte ich, meine Pace daran anzupassen. Ich bin froh, dass mein Gehirn funktioniert – früher wäre ich sicher nicht so gefahren, da wäre ich über mein Limit gegangen.»

Tuuli fühlte sich bereits beim Saisonfinale auf Phillip Island im November 2022 nicht fit und verzichtete auf das zweite Rennen, angeblich wegen Magenproblemen. Triumph-Teamchef Simon Buckmaster verriet nun den wahren Grund.

«Die Leute wissen wahrscheinlich nicht, dass er letztes Jahr in Australien nicht fahren konnte, weil er Covid hatte», verriet der ehemalige Rennfahrer. «Er konnte deshalb nicht so trainieren, wie er es normalerweise tun würde. Deshalb hat er jetzt Probleme mit seinem rechten Arm.»