Was Oli Bayliss (Ducati) für Top-Ergebnisse fehlt

Die Supersport-WM 2023 begann für Oli Bayliss mit seinem Heimrennen auf Phillip Island, auch das Meeting in Mandalika war keine große Umstellung. Ein Test in Misano läutete für den Ducati-Piloten die Europa-Saison ein.

Oli Bayliss bestreitet in diesem Jahr seine zweite Saison in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Nach den beiden Überseerennen zu Beginn der Supersport-WM 2023 belegt er Rang 13.

Am 21. März flog der 19-Jährige von Australien nach Italien, um am 27./28. März auf dem Misano World Circuit mit seinem Supersport-Team D34G Racing zu testen. Teamchef ist mit dem früheren Ducati-Werkspiloten Davide Giugliano ein alter Bekannter seines berühmten Vaters Troy, dem dreifachen Superbike-Weltmeister.



«Das Wetter meinte es in Misano nicht gut mit uns. Die Temperaturen waren nicht sonderlich hoch und es hat auch etwas geregnet», sagte der Teenager unseren Kollegen von motosprint. «Es ging deshalb nicht um Rundenzeiten, dafür konnte ich mehr Vertrauen zum Team aufbauen. Wir versuchen, einen Schritt nach vorn zu machen, um immer an der Spitze des Klassements zu kämpfen.»

Im vergangenen Jahr fuhr Bayliss für das etablierte Barni-Team, wobei der Wechsel zu D34G für den Australier von Vorteil war.



«Mit ihnen kann ich besser arbeiten als mit dem Team, mit dem ich letztes Jahr gefahren bin. Das Motorrad ist ähnlich, es ist immer noch eine Ducati Panigale V2», betonte Bayliss. «Aber vorher gab es eine ziemliche Sprachbarriere, während hier, obwohl es auch ein italienisches Team ist, englisch kein Problem ist. Wir können schneller miteinander kommunizieren, was auf WM-Niveau ein wichtiger Aspekt ist. Ich fühle ich mich mit dem Team sehr wohl.»

Die Europa-Saison beginnt am 21. April in Assen mit dem dritten Saisonmeeting.



«Es ist einer meiner Lieblingsstrecken in der Weltmeisterschaft», meinte Oli. «Dass ich jetzt die meisten Strecken kenne, wird mir sicherlich helfen. Im vergangenen Jahr musste ich die Pisten in den Trainings zuerst kennenlernen musste», meinte Oli. «Wir haben alle Voraussetzungen, um in diesem Jahr gut abzuschneiden. Mir fehlt immer noch der reine Speed im Qualifying und ich muss das oft in den ersten Runden des Rennens aufholen. Das ist einer der Aspekte, wo ich am meisten Raum für Verbesserungen habe. Wenn wir das lösen, können wir konstant unter den ersten fünf oder sechs Plätzen landen.»