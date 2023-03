Nach Test mit V4R: Jetzt will Bulega den SBK-Aufstieg

Der Test mit dem Einsatzmotorrad von Superbike-Weltmeister und Ducati-Star Álvaro Bautista spornt Nicolo Bulega an. Der Italiener will die Supersport-WM 2023 gewinnen, um dann in die Top-Kategorie aufzusteigen.

Beim Saisonauftakt der Supersport-WM 2023 auf Phillip Island leistete Nicolo Bulega historisches. Der 23-Jährige sorgte im ersten Lauf für den ersten Ducati-Sieg in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft seit Gianluca Nannelli in Imola 2005. Und weil er auch das zweite Rennen am Sonntag gewann, war es gleich ein Doppelsieg!

Zurück in Europa erhielt Bulega als Belohnung von Ducati einen Test mit der V4R. Anders als zunächst berichtet fand der Test nicht in Misano statt, sondern in Jerez. Der Supersport-Leader spulte über 100 Runden mit der aktuellsten Spezifikation ab. «Es war mein erstes Mal mit der V4R und schon am ersten Tag war das Gefühl ausgezeichnet. Ich glaube, ich war auf Anhieb ziemlich flott unterwegs, obwohl das Bike etwa 100 PS mehr Leistung hat, als ich gewohnt bin. Das ist nicht leicht umzusetzen», erzählte Bulega. «Es war dagegen einfach, den Charakter des Motorrads zu verstehen, weil Ducati einen hervorragenden Job mit diesem Bike gemacht hat.»

Es war allerdings nicht der erste Superbike-Test von Bulega! Bereits im Juli 2022 ergab sich für den Supersport-Piloten die Gelegenheit für einen kurzen Run mit der V4R – damals wirklich in Misano.

Wurde Bulega von Ducati mit Tests betraut? «Ich habe nichts Neues ausprobiert. Es war nur ein Test für mich, um das Motorrad kennenzulernen», versicherte der Italiener. «Am ersten Tag habe ich nur versucht, den Charakter des Motorrads zu verstehen, denn es war ganz anders als meine übliche Panigale V2.»

Für seine Zukunft hat sich der Ducati-Pilot nun klare Ziele gesetzt. «Sollte ich die Supersport-WM gewinnen, möchte ich in die Superbike-Kategorie aufsteigen», betonte Bulega. «Ich denke, das ist normal. Wenn man die erste Kategorie gewinnt, dann muss man die nächsthöhere anpeilen. Gewinnt man die Moto3, geht man in die Moto. Und wenn man die Moto2 gewinnt, geht man in die MotoGP. Hier ist es dasselbe: Als Champion der Supersport-WM muss man in die Superbike-WM wechseln. Mein Ziel in diesem Jahr ist es, die Meisterschaft zu gewinnen und dann, wenn es möglich ist, aufzusteigen.»