Ten Kate testete mit Manzi und Navarro in Assen

Der Europaauftakt in Assen ist für das Yamaha-Team Ten Kate Racing das wichtigste Rennwochenende der Supersport-WM 2023. Bei einem zweitägigen Test haben sich Stefano Manzi und Jorge Navarro dafür in Form gebracht.

Natürlich möchte Ten Kate Yamaha gut vorbereitet bei seinem Heimrennen in Assen antreten, ein vorgelagerter Test machte für die niederländische Truppe Sinn. Denn die Messlatte liegt hoch: Dominique Aegerter holte in den vergangenen beiden Saisons jeweils Pole und zwei Rennsiege!

Bei sonnigen, aber kühlen Bedingungen konnten sich die Ten Kate-Piloten Stefano Manzi und Jorge Navarro auf das Rennwochenende vorbereiten. Der Test diente auch dazu, die lange Pause seit Mandalika zu unterbrechen.

«Nach einem Monat konnten wir endlich wieder auf das Motorrad steigen», sagte Stefano Manzi. «Ich bin sehr zufrieden damit, wie dieser Test gelaufen ist. Wir haben in den letzten beiden Tagen viele wichtige Dinge getestet, und ich bin mit den Ergebnissen zufrieden. Jetzt warten wir auf das Rennwochenende in Assen in etwas mehr als zwei Wochen. Wir müssen abwarten, ob die Streckenbedingungen anders sein werden. Ich freue mich darauf, bald wieder Rennen zu fahren.»

Teamkollege Jorge Navarro lässt seine langwierige Verletzung, die er sich im Rennen der Moto2 auf Phillip Island am 16. Oktober allmählich hinter sich.

«Ich bin sehr zufrieden mit dem Test, denn er war überaus produktiv. Jedes Mal, wenn ich auf die Strecke ging, habe ich etwas anderes ausprobiert. Das hat uns geholfen, viele Informationen zu sammeln und die Dinge zu finden, die ich mag», lobte der Spanier. «Es war auch hilfreich, mehrere Runden am Stück zu fahren, was ich jetzt schaffe, weil sich meine Fitness verbessert hat. Ich befinde mich noch in der Erholungsphase, aber ich fühle mich schon besser als in den ersten beiden Runden.»