Nach Wirbelbruch: Huertas hofft auf Wunderheilung

Beim Auftakt der Supersport-WM 2023 auf Phillip Island wurde Adrian Huertas von einem Gegner gerammt. Die prognostizierte Genesungszeit von drei Monaten will der Kawasaki-Pilot fast halbieren und in Assen dabei sein.

Es passierte in der vierten Runden des ersten Supersport-Laufs am Samstag, als Adrian Huertas in Kurve 7 von einem Highsider hoch in die Luft geschleudert wurde und stumpf auf dem Asphalt aufkam. Damit nicht genug, konnte der nachfolgenden Yari Montella (Ducati) nicht ausweichen und rammte den Spanier. Der Kawasaki-Pilot erlitt dabei einen Bruch des fünften Lendenwirbels, außerdem waren mehrere Rippen gebrochen.

Für die Genesung wurden von den Ärzten eine Zeit von drei Monaten veranschlagt, was ein Comeback in Misano Anfang Juni bedeutet hätte. Huertas will es aber bereits in einer Woche beim Europaauftakt in Assen versuchen! «Es waren sehr harte anderthalb Monate», gab der 300er-Weltmeister von 2021 zu. «Nach einem solchen Sturz hat man große Schmerzen und leidet unendlich, aber ich möchte so schnell wie möglich zurückkehren. Das Meeting in Indonesien von zu Hause aus zu verfolgen, war schwer genug. Meine Heilung geht gut voran. Ich weiß noch nicht genau, wann ich wieder fahren kann, das hängt von einer Untersuchung beim Arzt am Montag ab. Ich wünschte, ich könnte in Assen dabei sein, aber es wird kompliziert, weil es nicht in die festgelegten Fristen passt, aber wir werden es versuchen. Tatsächlich geht es mir ausgezeichnet und die Fristen werden immer kürzer. Es gibt eine kleine Hoffnung, beim nächsten Rennen wieder dabei zu sein.»

Zur Info: Ein verletzter Fahrer benötigt zuerst die Freigabe seiner behandelnden Ärzte, bevor er sich der obligatorischen Untersuchung durch die Rennärzte stellen muss.

Als Argument führt der Spanier an, dass er bereits einen Test auf der Rennstrecke absolvierte. «Ich war letztes Wochenende in Montmelo, Samstag und Sonntag, und es lief gut», verriet der 19-Jährige. «Am Anfang war es schwierig, weil es eine ungünstige Position ist. Auf dem Motorrad sitzend befindet man sich immer in einer Rennposition und der untere Rücken leidet, aber nach und nach wurde er lockerer und ich gewöhnte mich daran. Die Wahrheit ist, dass es positiv war. Aber ein Training ist kein Rennen.»