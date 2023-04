Rookie Luke Power (Kawasaki): «Es ist ein Privileg»

Der Australier Luke Power ist eine unbekannte Größe im Feld der Supersport-WM 2023. Sein WM-Debüt in Assen geht der Kawasaki-Pilot mit angenehmer Demut an.

Mit Jeffrey Buis und Ben Currie erlebte MotoZoo Kawasaki eine desaströse Supersport-WM 2022. Der Niederländer erreichte in seiner Rookie-Saison in der mittleren Kategorie in keinem Rennen die Punkteränge, der Australier holte in Lauf 2 in Estoril als 15. den einzigen WM-Punkt für das italienische Team.

Dass sich Teamchef Fabio Uccelli für 2023 nach neuen Fahrern umschaute, verwunderte nicht. Seine Wahl fiel auf Tom Booth-Amos und den in Europa unbekannten Luke Power. Der erst 18-jährige Australier fuhr im vergangenen Jahr in den USA die Supersport-Kategorie der MotoAmerica und erreichte mit zwei Podestplätzen Platz 6 der Gesamtwertung, davor in verschiedenen Serien in Down-Under.

Motozoo steigt beim Meeting in Assen in die Saison ein, beide Fahrer nehmen nur an den europäischen Runden teil. Sein Debüt kann Power nicht erwarten. «Ich bin so glücklich, dass ich im Motozoo Team ein neues Abenteuer beginnen kann. Natürlich bin ich aufgeregt und es ist ein Traum von mir, seit ich mit drei Jahren angefangen habe zu fahren. Es ist eine riesige Chance und ich bin Motozoo dankbar, dass sie sie mir gegeben haben», sagte der Teenager. «Ich bin mir nicht sicher, welche Ziele sie für mich haben, außer, dass ich mich steigere – das ist das grundlegende Ziel eines jeden Rennfahrers. Das Team ist neu für mich, aber die Jungs haben viel Erfahrung in der Weltmeisterschaft. Es ist also ein Privileg, mit solchen Profis zu arbeiten. Sie haben mir ganz großartig dabei geholfen, meinen Fahrstil anzupassen, das Bike zu fahren, Strecken zu lernen und all die Dinge, die in der Weltmeisterschaft anders sind.»

In Assen hatte Power noch keinen Test, die niederländische Piste wird seine erste große Herausforderung sein. Dazu erhielt die ZX-6R für 2023 das Ride-by-wire-System, das noch an die Elektronik angepasst werden musste. «Assen wird für mich neu und unwirklich sein. Wenn ich ruhig und besonnen bleibe und es Schritt für Schritt angehe … wo auch immer ich das Wochenende beende, irgendwie werde ich es schaffen», grübelt der Australier. «Ich bin wirklich aufgeregt, die Kawasaki in der Weltmeisterschaft zu fahren. Kawasaki hat zusammen mit dem Team wirklich gute Arbeit bei der Vorbereitung des Motorrads und des Ride-by-Wire-Systems geleistet. Es war nicht einfach, aber wir haben in den drei Tests, die wir bereits absolviert haben, einige große Schritte in technischer Sicht gemacht.»