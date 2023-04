Stark: Marcel Schrötter nach Assen Dritter der SSP-WM

Beim Meeting in Assen zeigte Marcel Schrötter mit der MV Agusta F3 800 eine starke Performance und verbesserte sich auf den dritten WM-Rang. Der frühere Moto2-Pilot ist in der Supersport-WM angekommen.

Neben dem zweifachen Sieger Nicolo Bulega (Ducati) war Marcel Schrötter einer der auffälligsten Piloten beim Europaauftakt der Supersport-WM 2023 in Assen. Der MV Agusta-Pilot hatte im ersten Rennen am Samstag mit Platz 2 geglänzt und legte am zweiten Lauf einen vierten Platz nach. Dass ihm das in der umkämpften Serie von Startplatz 9 gelang, spricht für sich.



Schrötter fuhr auf dem TT Circuit insgesamt 46 Punkte ein, die ihn vom sechsten auf den dritten WM-Rang spülten!

Vielleicht war im Sonntagsrennen sogar etwas mehr drin. Denn zeitweise holte der Bayer auf die vor ihm um Platz 2 kämpfenden Stefano Manzi (Yamaha) und Federico Caricasulo (Ducati) auf, doch auf der Ziellinie fehlten ihm 0,565 sec für den neuerlichen Sprung aufs Podium.



«Es war wieder ein gutes Rennen, auch wenn ich nicht 100 Prozent zufrieden bin», sagte der 30-Jährige kritisch. «Nach dem zweiten Platz von gestern wollte ich das am Sonntag wiederholen. Vom neunten Startplatz aus waren wir wieder auf Podiumskurs, auch wenn wir nicht direkt in die Positionskämpfe eingreifen konnten. Gleich zu Beginn habe ich gemerkt, dass mir etwas fehlt. Ich habe mich nicht ganz so wohlgefühlt und auch die Leichtigkeit im Handling des Motorrads war nicht vorhanden. Außerdem war ich an einigen Stellen am Limit, was den Grip bei maximaler Schräglage angeht, und in ein oder zwei Kurven war das Einlenken schwieriger zu kontrollieren. Damit hatte ich zu kämpfen, und ich fühlte mich etwas eingeschränkt.»

Schrötter weiter: «Ich konnte nicht mehr pushen, als ich ohnehin schon zeigte. Deshalb war der vierte Platz heute das Maximum. Jetzt gilt es zu analysieren, was den Unterschied ausgemacht haben könnte, nachdem wir am Motorrad nicht viel verändert haben. Aber angesichts der Gesamtsituation bin ich zufrieden und gut gelaunt, weil wir wieder im Spiel waren. Abgesehen von Bulega, der sich im Moment auf einem anderen Niveau befindet, sind wir im Vergleich zu den anderen mittendrin. Das ist das Wichtigste. Natürlich hätte ich mich gerne wieder auf dem Podium gesehen, keine Frage, aber wichtiger sind die Punkte für Platz 4 und der erfreuliche dritte Platz in der Punktetabelle.»