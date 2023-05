Wildcard für spanisches Talent mit Yamaha-Top-Team

Beim Meeting der Supersport-WM 2023 in Barcelona ergänzen zwei Gaststarter das Teilnehmerfeld. Aus der spanischen Serie kommt der aktuelle Leader Adrian Fernandez, der eine schnelle Evan Bros Yamaha pilotieren wird.

Adrian Fernandez ist der jüngere Bruder von MotoGP-Pilot Raul Fernandez. Das allein sagt wenig über das Talent des 19-Jährigen aus, mehr dafür seine vier Siege aus vier Rennen zu Saisonbeginn der spanischen Supersport-Serie in Jerez und Aragon. Entsprechend führt Fernandez die Meisterschaft mit der Idealpunktzahl souverän an.

Dabei ist es seine erste Saison auf einem seriennahen Motorrad. Die letzten drei verbrachte der Teenager in der Moto3-WM aber nicht entscheidend in Szene setzen.

Wenn Fernandez am kommenden Wochenende in Barcelona sein Debüt im Rahmen der Supersport-WM gibt, wird er vorzügliches Material vom Yamaha-Team Evan Bros zur Verfügung haben. Das erfolgsverwöhnte Team der Evangelista-Brüder setzt in diesem Jahr nur ein Motorrad mit Andrea Mantovani ein, der bisher nur einen zwölften Platz im zweiten Lauf in Assen als bestes Ergebnis vorweisen kann.

Eine zweite Wildcard wurde an Baris Sahin vergeben, der erst seit 2019 Rennsport bestreitet. Ambitionen und Selbstvertrauen des Schweizers sind aber riesig und obwohl er in nationalen Meisterschaften eher hintere Ränge belegt, wagte er sich bereits zweimal ins Feld der Supersport-WM. Als Gaststarter 2021 in Barcelona erreichte er die Plätze 26 und 31, ein Jahr später als Ersatzfahrer beim Meeting in San Juan konnte er nach einem frühen Sturz nicht die Rennen bestreiten. 2023 wird Sahins dritter Auftritt in der Weltmeisterschaft sein.