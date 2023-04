Sandro Cortese: Ein neuer Lebensabschnitt beginnt

Erfreuliche Neuigkeiten aus dem Hause Sandro Cortese: Lebensgefährtin Alina und der zweifache Motorrad-Weltmeister erwarten ihr erstes Kind.

Sandro Cortese (33) und seine Alina erfuhren die Neuigkeiten bereits vor der Übersee-Reise des Berkheimers, der am Wochenende vom 14. bis 16. April für ServusTV auf dem «Circuit of The Americas» (COTA) als GP-Experte tätig war und dann am vergangenen Wochenende beim Superbike-WM-Event in Assen/NL zum On-air-Team von ServusTV gehörte.

«Meine Lebensgefährtin Alina ist jetzt im fünften Monat schwanger. Wir sind beide überglücklich, das ist unsere absolute Traumvorstellung», schilderte der Moto3-Weltmeister von 2012 und Supersport-Champion von 2018. «Wir sind jetzt fünfeinhalb Jahre zusammen und wollten unbedingt Nachwuchs. Jetzt bekommen wir eine Tochter, unsere kleine Prinzessin soll am 24. September zur Welt kommen, also vor den letzten Superbike-Rennen», schilderte Sandro im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das ist alles sehr aufregend. Wir haben schon angefangen das Kinderzimmer einzurichten und die Sachen aufzubauen. Das ist eine unheimlich schöne Zeit, und ich freue mich darauf, mit Alina eine kleine Familie zu gründen.»