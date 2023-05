Barcelona, FP2: Schrötter und Kofler in den Top-8

Während WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) das zweite Supersport-Training auf dem Circuit de Catalunya-Barcelona dominierte, beendeten Marcel Schrötter (MV Agusta) und Max Kofler den ersten Trainingstag in den Top-8.

Es dauerte im zweiten Training der Supersport-WM 2023 in Barcelona keine fünf Minuten, bis Nicolo Bulega (Ducati) in 1:45,536 min die Bestzeit vom Vormittag unterbot. Auch Oli Bayliss (Ducati) und Öncü-Ersatz Lucas Mahias (Kawasaki) ließen sich früh Steigerungen notieren und fuhren in der Anfangsphase in den Top-10.

Nach 20 Minuten hatte bereits das halbe Feld eine Zeitverbesserung erreicht, WM-Leader Bulega führte unverändert deutlich. Der zweitplatzierte Yari Montella (Ducati) lag 0,260 sec zurück, der Dritte Stefano Manzi (Yamaha) sogar 0,749 sec!

Gaststarter Baris Sahin warf seine Yamaha wenig später in Kurve 5 in den Kies. Zuvor hatte der Schweizer seine Zeit vom FP1 auf eine 1:48,797 min verbessert, sein Rückstand beträgt aber weiterhin über drei Sekunden. Dieselbe Kurve wurde kurz darauf auch Tom Booth-Amos (Kawasaki) zum Verhängnis.

Bei noch 20 Minuten reihte sich Marcel Schrötter in 1:46,187 min auf Platz 4 ein, was aber keine Verbesserung zum Vormittag darstellte. In der nächsten Runde fuhr der Bayer in 1:46,032 min dann aber schneller als im FP1.

Zehn Minuten vor dem Ende lagen die Top-4-Piloten innerhalb nur noch 0,4 sec, bis Bulega in 1:44,740 min den Hammer fallen ließ und um 0,9 sec führte! Das ist deutlich schneller als der Rundenrekord von Dominique Aegerter aus dem vergangenen Jahr in 1:45.157 min! Den Pole-Rekord stellte ebenfalls der Schweizer 2022 in 1:43,983 min auf.

In den letzten Minuten wurde die Reihenfolge noch einmal durchgemischt, an der Bulega-Zeit gab es aber nicht zu rütteln. Zweiter wurde Niki Tuuli (Triumph), gefolgt von Federico Caricasulo (Ducati), Manzi, Bayliss und Schrötter. Max Kofler überraschte als Siebter vor eine Reihe stärker einzuschätzender Piloten.

Die kombinierte Zeitenliste entspricht überwiegend dem Ergebnis des zweiten Trainings, wobei sich Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) mit seiner Zeit vom Vormittag auf Platz 3 einreiht.