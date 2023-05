Barcelona, FP1: Sofuoglu sorgt für Überraschung

Der 19-jährige Bahattin Sofuoglu fuhr im ersten freien Training der Supersport-WM in Barcelona unerwartet Bestzeit, MV-Agusta-Teamkollege Marcel Schrötter wurde Sechster.

Zehn Minuten vor Ende der 45-minütigen ersten Trainingssession in Montmelo übernahm überraschend Bahattin Sofuoglu aus dem Team MV Agusta Reparto Corse die Führung. Der Sohn eines Cousins von Rekordchampion Kenan Sofuoglu war bereits in Assen schnell unterwegs, aber auf aussichtsreicher Position liegend gestürzt. Der 19-jährige Türke lag am Schluss 0,077 sec vor dem Zweiten Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) und 0,199 sec vor dem Dritten, WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati).

Der WM-Dritte Marcel Schrötter hatte es als Zweiter im ersten Rennen in Assen zum ersten Mal mit der MV Agusta aufs Podium geschafft, das FP1 am Freitagmittag beendete er als Sechster und verlor eine gute halbe Sekunde auf seinen Teamkollegen Sofuoglu.

Niki Tuuli brachte die beste Triumph auf Platz 8 und Tom Booth-Amos die schnellste Kawasaki auf Rang 10.



Ex-Weltmeister Lucas Mahias, der als Ersatz für den verletzten Can Öncü die Puccetti-Kawasaki fährt und erstmals seit 2019 wieder auf einer 600er sitzt, wurde 15.



Max Kofler aus dem Ducati-Team von Davide Giugliano verlor gut 2 sec, landete auf Position 18 und damit direkt vor Teamkollege Oli Bayliss.

Das Petronas-Team von Honda arbeitet seit Assen mit Kallio Racing zusammen, die Motoren werden aber bei Lorenzini in Italien vorbereitet. Tarran Mackenzie und Adam Norrodin kämpfen auch in Katalonien mit stumpfen Waffen und strandeten auf den Rängen 28 und 22 im 32 Fahrer umfassenden Feld.



Letzter wurde Maiki Abe, der Sohn des unvergessenen Norick Abe.

Ergebnisse Supersport-WM Barcelona, FP1:

1. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:45,582 min

2. Stefano Manzi (I), Yamaha, +0,077 sec

3. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,199

4. Yari Montella (I), Ducati, +0,424

5. Raffaele De Rosa (I), Ducati, +0,452

6. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, +0,504

7. Jorge Navarro (E), Yamaha, +0,673

8. Niki Tuuli (FIN), Triumph, +0,700

9. Federico Caricasulo (I), Ducati, +0,717

10. Tom Booth-Amos (GB), Kawasaki, +0,854

11. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, +0,921

12. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +1,034

13. Valentin Debise (F), Yamaha, +1,182

14. Nicolas Spinelli (I), Yamaha, +1,221

15. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +1,527

18. Max Kofler (A), Ducati, +2,014