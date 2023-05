Marcel Schrötter peilt mit MV Agusta ersten Sieg an

Mit den Rängen 2 und 4 in Assen hat Marcel Schrötter den dritten Platz in der Supersport-WM übernommen. Für Barcelona hat sich der Pilot aus dem Team MV Agusta Reparto Corse viel vorgenommen.

Nicht erst mit seinem starken zweiten Platz im Samstagsrennen bei der letzten Station der Meisterschaft in den Niederlanden ließ Marcel Schrötter sein Potenzial aufblitzen. An diesem Wochenende findet der vierte Event der Saison auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt, wo der 30-jährige Deutsche in seiner Grand-Prix-Karriere meist starke Rennen gezeigt hat. Schrötter geht daher mit gestärktem Selbstvertrauen und der Überzeugung an den Start, dass die 4,6 Kilometer lange Strecke vor den Toren der Hauptstadt Kataloniens den Eigenschaften seiner MV Agusta F3 800 RR entgegenkommt.

Das Rennwochenende beginnt am Freitag mit den beiden freien Trainings, bevor es am Samstagmorgen direkt in die Superpole geht, in der die Startaufstellung ausgefahren wird. Das erste Rennen des Wochenendes startet am Samstagnachmittag um 15:15 Uhr, Rennen 2 am Sonntag um 12:30 Uhr. Der österreichische Rechteinhaber im deutschsprachigen Raum, ServusTV, wird live von den wichtigsten Entscheidungen berichten.

«Ich freue mich auf Barcelona und bin auch froh, dass die Meisterschaft nun ohne lange Pausen ins Rollen kommt», betonte Schrötter. «Barcelona ist eine Strecke, auf der ich immer gut gefahren bin, und sie macht auch sehr viel Spaß. Ich glaube, dass der Circuit de Barcelona-Catalunya unserem Motorrad liegen wird. In dieser Hinsicht erwarte ich viel. Nach unserem guten Assen-Wochenende bin ich natürlich hoch motiviert, dort weiterzumachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das Ziel muss ganz klar wieder das Podium sein, auch wenn der Schritt nach ganz oben längst überfällig ist. Wir werden auf jeden Fall wieder angreifen und hoffentlich gelingt es uns, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.»



Schrötter kommt mit 79 Punkten als WM-Dritter nach Montmelo, nur Nicolo Bulega (Ducati, 127 Punkte) und Stefani Manzi (Yamaha, 90) waren bislang besser.