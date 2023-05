Barcelona, Superpole: Marcel Schrötter Zweiter!

Mit seiner dritten Pole-Position in der Supersport-WM 2023 dominierte Nicolo Bulega (Ducati) auch das Qualifying in Barcelona. Mit einer starken Performance sicherte sich Marcel Schrötter den zweiten Startplatz.

Die Superpole-Session der Supersport-WM 2023 fand bei schönstem Wetter statt. Zu Beginn um 10:30 Uhr zeugte das Thermometer bereits 20 Grad Celsius und vom blauen Himmel lachte die Sonne. Weil nur die Superbike-Kategorie ein drittes Training hat, nutzen die Supersportler das 20-minütige Qualifing in der Regel auch für Abstimmungsarbeiten und gehen erst in den letzten Minuten mit dem weichen Rennreifen SCX auf Zeitenjagd.

Am Freitag dominierte Ducati-Ass Nicolo Bulega, der bereits auf dem Mandalika Circuit und in Assen die Pole-Position eingefahren hatte. Marcel Schrötter (MV Agusta) und Max Kofler (Ducati) platzierten sich in den Top-8. Stark Der verletzte Can Öncü wird von Lucas Mahias ersetzt.

Die erste ernst zu nehmende Zeit legte Bulega in 1:44,243 min vor. Damit war der WM-Leader bereits 0,5 sec schneller als am Freitag und nur 0,260 sec über dem Pole-Rekord von Dominique Aegerter (Yamaha/1:43,983 min) aus dem vergangenen Jahr. Mit fast 0,8 sec Rückstand lag Schrötter nach acht Minuten auf Platz 2.

Bei Halbzeit holten sich alle Piloten den weichen Hinterreifen für die finale Phase ab. Den Anfang machte Bulega, der auf seiner zweiten Runde bereits um 0,3 sec vorn lag, als bei noch 4:46 Minuten die Session abgebrochen wurde. In Kurve 4 war Harry Truelove gestürzt, dessen Triumph auf der Strecke liegen blieb.

Mit den Top-3 Bulega, Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) und Schrötter wurde die Superpole neu gestartet. Bis zu zwei schnelle Runden waren in der verbliebenen Zeit möglich – aber nicht für Max Kofler, der in Kurve 1 ausrutschte – nur Startplatz 22 für den Österreicher.

Die Bestzeit von Bulega hielt jedem Angriff stand, Platz 2 mit 0,274 sec Rückstand sicherte sich Schrötter vor Federico Caricasulo (Ducati). In Reihe 2 nehmen die Yamaha-Piloten Tom Edwards (Yamaha), Glenn van Straalen (Yamaha) und Jorge Navarro Aufstellung.

Die beste Triumph in der Startaufstellung wurde Niki Tuuli als Zwölfter. Bester Kawasaki-Pilot wurde Mahias auf Startplatz 13 – zwei Jahre nach seiner letzten Supersport-Saison.