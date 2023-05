Ducati plant weitere SBK-Tests für Nicolo Bulega (23)

Die Supersport-WM 2023 führt Nicolo Bulega souverän an und der Italiener liebäugelt bereits mit der Superbike-Kategorie. Ducati hat dem Italiener die Tür einen Spalt weit geöffnet.

Nach vier Meetings sieht es gut für Nicolo Bulega aus, der erste Ducati-Weltmeister in der Supersport-Kategorie zu werden. Der 23-Jährige gewann fünf von acht Rennen und führt mit 152 Punkten deutlich vor Marcel Schrötter (MV Agusta) mit 119 Zählern. Es stehen aber noch zu viele Rennen aus, um bereits von einer Vorentscheidung sprechen zu können.

Indes hat Bulega längst einen Blick auf die Superbike-WM geworfen und macht keinen Hehl aus seinen Ambitionen, in die Top-Kategorie aufzusteigen. Im Aruba-Werksteam ist Álvaro Bautista für 2024 gesetzt, für die zweite Panigale V4R gibt es mehrere Kandidaten. Als Supersport-Weltmeister hätte Bulega ein starkes Argument auf seiner Seite.

Ducati scheint ebenfalls nicht abgeneigt zu sein und ermöglichte seinem Supersport-Aushängeschild bereits Tests mit dem Superbike. Dafür wurde Bulega von Ducati mit einem Vertrag mit dem Test-Team ausgestattet. Dies ist zwar nur ein formaler Schritt, macht aber deutlich, dass weitere Tests vorgesehen sind. So wird der Italiener am Dienstag und Mittwoch dieser Woche in Misano im Einsatz sein.

Übrigens: Bereits die Karriere vom heutigen Werkspiloten Michael Rinaldi verlief nach diesem Muster. Nach dem Gewinn der Superstock-1000 im Jahr 2017 wurde der 27-Jährige in das Testprogramm integriert und nahm parallel im Junior-Team an den Europarennen teil. Danach protegierte ihn Ducati weiter und ließ ihn in den Teams Barni Racing (2019) und Go Eleven (2020) Erfahrung sammeln, bevor er ins offizielle Team aufgenommen wurde (seit 2021).

Offizieller Ducati-Testfahrer ist seit Jahren Michele Pirro.