Heimsieg von Stefano Manzi in Misano erlöste Yamaha

Als Stefano Manzi im zweiten Supersport-Lauf in Misano als Sieger über den Zielstrich fuhr, kannte der Jubel beim Italiener keine Grenze. Es war der erste Yamaha-Sieg 2023 und für das Ten Kate Team ein Meilenstein.

Yamaha war in der Supersport-WM erfolgsverwöhnt, seit 2017 wurden Siege und WM-Titel in Serie eingefahren. Das Next-Generation-Reglement, das den Einsatz großvolumiger Motorräder erlaubt, macht es den Japanern seit 2022 schwieriger. Ohne den überragenden Dominique Aegerter vergingen in der Supersport-WM 2023 die ersten neun Rennen ohne Sieg, erst im zweiten Lauf in Misano erlöste Stefano Manzi Yamaha.

Es war ein großartig herausgefahrener Sieg. Als Elfter der Startaufstellung lag Manzi in Runde 5 bereits an dritter Stelle und kämpfte mit Nicolo Bulega (Ducati) und Marcel Schrötter (MV Agusta) um jeden Zentimeter Asphalt. Während sich die beiden Italiener ab der vorletzten Runde in jeder Kurve attackierten, konnte Schrötter nicht mehr nachlegen und musste sich mit dem dritten Platz begnügen.

Geschickt verhinderte Manzi in der letzten Runde jeden Überholversuch des Ducati-Piloten und holte seinen ersten Sieg mit Yamaha, seinen zweiten in der Supersport-Kategorie. «Es war ein großartiger Tag für uns», jubelte der 24-Jährige. «Im Warm-up hatte ich bereits eine starke Pace und im Rennen bin ich gut gestartet. Ich habe viele Positionen gewonnen, bis ich hinter Nicolo angekommen bin. Wir lieferten uns einen kleinen Kampf, aber wir waren gleichzeitig auch clever. Unsere Pace war gut, deshalb beschloss ich, ihn nicht zu sehr zu stören. Am Ende konnte ich mich in der letzten Runde vor ihn schieben und meine Position bis zur Ziellinie verteidigen. Es war ein fantastisches Rennen, endlich habe ich meinen ersten Sieg mit Ten Kate Racing und Yamaha errungen. Ich bin so glücklich über diesen Erfolg, und es ist noch besser, ihn zu Hause zu erringen!»

Was Manzi in diesem Moment nicht bewusst war: Er erreichte für das niederländische Team den Meilenstein von 100 Supersport-Siege! Ten Kate-Teammanager Kervin Bos hofft, dass dies nur der Anfang war. «In Misano gelang Stefano ein perfektes Rennen. Er teilte es sich großartig ein und schlug in der letzten Runde zu», lobte der Niederländer. «Es ist sein erster Sieg mit Ten Kate Racing, und ich hoffe, dass wir jetzt eine Hürde genommen haben, damit wir um die Meisterschaft kämpfen können.»

Manzi ist mit 161 Punkten WM-Zweiter. Leader Nicolo Bulega hat 36 Punkte Vorsprung.