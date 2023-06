Misano, Lauf 2: Yamaha-Sieg, Schrötter auf dem Podium

Das zweite Rennen der Supersport-WM in Misano bot Racing der Extraklasse. Stefano Manzi holte den ersten Yamaha-Sieg 2023, Marcel Schrötter kämpfte an der Spitze und brachte MV Agusta aufs Podium.

Lauf-1-Sieger Nicolo Bulega startete aus Reihe 1 neben seinen Ducati-Markenkollegen Federico Caricasulo und Yari Montella von der Pole. Marcel Schrötter ging mit seiner MV Agusta als Vierter ins Rennen. Der Himmel über dem Misano World Circuit war bedeckt, es war aber dennoch angenehm warm und es blieb über die gesamte Renndistanz trocken.

Das Rennen verlief von Anfang an turbulent, diverse Stürze mischen das Klassement durcheinander. Für Ducati-Pilot Max Kofler war der zweite Lauf nach einem Sturz bereits in Kurve 4 der ersten Runde beendet. Der Österreich wurde zur Untersuchung ins Medical-Center transportiert.

Zu den Sturzopfern gehörten unter anderem auch Raffaele De Rosa (Ducati), Yuta Okaya (Kawasaki), Jorge Navarro, Glenn van Straalen (beide Yamaha) und Harry Truelove (Triumph).

An der Spitze kämpften Bulega, Schrötter und Stefano Manzi (Yamaha) um den Sieg. Nur zeitweise mischte Caricasulo mit, bis der Althea-Pilot ein Long-Lap-Penalty erhielt. Während sich die beiden Italiener ab der vorletzten Runde in jeder Kurve attackierten, konnte Schrötter nicht mehr nachlegen und musste sich mit dem dritten Platz begnügen. In der letzten Runde spielte Manzi seine Moto2-Routine aus und verhinderte jeden Überholversuch des Ducati-Piloten und gewann das erste Rennen für Yamaha in diesem Jahr. Der 24-Jährige aus Rimini feierte ausgelassen mit seinem Ten Kate Team.

Die beste Kawasaki brachte Adrian Huertas auf der guten fünften Position ins Ziel, Niki Tuuli bescherte Triumph den zehnten Platz.

So lief das Rennen:

Start: Montella vor Caricasulo, Bulega und Schrötter in die erste Kurve. Dann Van Straalen, Mahias und Navarro. Kofler, De Rosa und Okaya in Kurve 4 gestürzt.



Runde 1: Die Top-5 innerhalb einer Sekunde. Sturz Truelove (Triumph).



Runde 2: Manzi (6.) robbt sich mit schnellster Runde in 1:38,037 min an die Spitze heran.



Runde 3: Caricasulo bremst das Feld ein, Bulega kommt aber nicht vorbei. Schrötter vorbei an Montella auf Platz 3. Manzi (4.) in 1:37,905 min erneut schneller.



Runde 4: Bulega presst sich an Caricasulo vorbei in Führung. Der Althea macht daraufhin Fehler und fällt auf Platz 6 zurück. Vorn Bulega, Schrötter und Manzi innerhalb 0,5 sec.



Runde 5: Manzi in 1:37,481 min schnellster Mann auf der Strecke. Van Straalen und Navarro stürzen, Montella kommt an die Box.



Runde 6: Manzi schnappt sich in Platz 2 von Schrötter und nimmt Bulega ins Visier. Caricasulo (4.) fährt eine 1:37,470 min.



Runde 7: Die Top-3 zwei Sekunden vor Caricasulo, Sofuoglu und Huertas.



Runde 8: Manzi am Hinterrad von Bulega. Schrötter verliert nach einem Verbremser den direkten Anschluss an die Top-2. Norrodin (Honda) rollt mit Defekt aus.



Runde 9: Caricasulo erhält ein Long-Lap-Penalty und fällt hinter Sofuoglu (MV Agusta) auf Platz 5 zurück.



Runde 10: Manzi lauert hinter Bulega auf einen Fehler des WM-Leaders. Schrötter weiterhin eine Sekunde dahinter.



Runde 11: Manzi vorbei an Bulega in Führung, Schrötter (3.) hat die Lücke geschlossen. Huertas (Kawasaki) auf Platz 7, Tuuli Zehnter.



Runde 12: Bulega auf der Geraden wieder in Führung, die Top-4 innerhalb 0,5 sec.



Runde 13: Nur Bulega, Manzi und Schrötter fahren unter 1:38 min. Caricasulo (4.) liegt 5,5 sec zurück.



Runde 14: Schrötter muss mit der MV Agusta kämpfen, um Bulega und Manzi folgen zu können. Gaststarter Simone Corsi auf Platz 6.



Runde 15: Schrötter fällt um 0,8 sec zurück.



Runde 16: Bulega und Manzi innerhalb 0,1 sec, Schrötter + 0,9 sec.



Runde 17: Schrötter begnügt sich mit Platz 3. Bulega und Manzi wechseln mehrfach die Positionen.



Letzte Runde: Manzi geht als Führender in die letzte Runde und verhindert geschickt jeden Überholversuch des Ducati-Piloten. Manzi siegt vor Bulega und Schrötter.