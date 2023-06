Misano, Lauf 1: Ducati-Sieg, Schrötter Vierter

Nach dem Doppelsieg in der Superbike-Kategorie machte Nicolo Bulega den Ducati-Triumph am Samstag in Misano mit seinem sechsten Saisonsieg perfekt. Marcel Schrötter verpasste mit der MV Agusta knapp das Podium.

Angesichts seiner überragenden Performance in den Trainings und der Superpole konnte der Sieger im ersten Lauf der Supersport-WM 2023 in Misano eigentlich nur Nicolo Bulega heißen. Der Italiener startete neben seinen Markenkollegen Federico Caricasulo und Yari Montella von der Pole. Marcel Schrötter ging als Vierter ins Rennen.

Ergänzt um Yamaha-Ass Stefano Manzi setzten sich die Top-4 der Startaufstellung schnell an der Spitze ab. Schrötter war der auffälligste Fahrer in den ersten beiden Runden und führte das Rennen kurzzeitig ab, bevor Bulega die Führung übernahm und ein kleines Polster auf seine Verfolger herausfahren konnte.

Der Ducati-Pilot kontrollierte seinen Vorsprung bis ins Ziel, absetzen konnte sich Bulega jedoch nicht. Nach 18 Runden fuhr der 23-Jährige mit 1,6 sec Vorsprung seinen sechsten Saisonsieg ein. Zweiter wurde Manzi, Caricasulo Dritter. Schrötter musste sich mit der undankbaren vierten Position zufriedengeben.

Niki Tuuli brachte die Triumph Street Triple 765RS auf der neunten Position ins Ziel, knapp vor Lucas Mahias (10.) mit der besten Kawasaki.

Max Kofler fuhr mit der Ducati V2 vom Team D34G auf Platz 18 über die Linie.

So lief das Rennen

Start: Caricasulo vor Montella, Bulega und Schrötter in die erste Kurve. Dann van Straalen, Mahias und Manzi.

Runde 1: Caricasulo führt, Schrötter vorbei an Bulega und Montella auf Platz 2. Sturz Maiki Abe (Yamaha).



Runde 2: Schrötter kurzzeitig in Führung, dann übernimmt Bulega das Kommando. Sturz Sofuoglu.



Runde 3: Bulega führt in 1:38,193 min um 0,8 sec vor Schrötter, Caricasulo, Manzi und Montella. Kofler auf 21.



Runde 4: Die Top-5 innerhalb 2 sec, dann eine Lücke von einer Sekunde zu Corsi. Schnellste Runde in 1:38,134 min durch Manzi. Defekt bei Booth-Amos.



Runde 5: Bulega in 1:38,047 um 1,4 sec vor Schrötter, Caricasulo und Manzi. Gaststarter Bussolotti rollt mit Defekt aus.



Runde 6: Schrötter (2.) unter Druck von Manzi und Caricasulo. Sturz Sarmoon (Yamaha).



Runde 7: Bulega 1,8 sec vor seinen Verfolgern. Kofler auf Platz 17.



Runde 8: Manzi vorbei an Schrötter auf Platz 2.



Runde 9: Manzi (2.) setzt sich zwar leicht von Schrötter und Caricasulo absetzen, auf Bulega holt der Yamaha-Pilot aber nicht auf.



Runde 10: Schrötter verliert Platz 3 an Caricasulo. Huertas (Kawasaki) auf Platz 8, Tuuli (Triumph) Zwölfter.



Runde 11: Bulega 2,2 sec vor Manzi und 3,1 sec vor Caricasulo und Schrötter.



Runde 12: Um Platz 7 kämpfen van Straalen, Navarro, Huertas, Mahias, Tuuli und Spinelli. Diaz bleibt mit Defekt stehen.



Runde 13: Bulega nicht so dominant wie erwartet, aber dennoch um 2,4 sec deutlich vorn. Schrötter (4.) hält Anschluss zum Podium. Kofler weiter auf 21.



Runde 14: Schrötter (4.) mit persönlich schnellster Runde.



Runde 15: Caricasulo kontert und vergrößert den Vorsprung auf Schrötter.



Runde 16: Jetzt dreht Caricasulo mit der schnellsten Rennrunde in 1:37,933 min auf und nimmt Manzi (2.) ins Visier.



Runde 17: Bulega wird langsamer und liegt nur noch 1,6 sec vor Manzi. Sturz McPhee.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Manzi und Caricasulo.