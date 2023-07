Schrötter: Außen überholt zu werden, ist keine Option

MV-Agusta-Pilot Marcel Schrötter tut sich auf der für ihn neuen Rennstrecke in Donington Park so schwer wie noch nirgends in seiner ersten Supersport-WM-Saison. Doch es wäre besser gegangen als Platz 8.

«Es ist nicht zu übersehen, dass es an diesem Wochenende keine leichte Aufgabe ist», fasste Marcel Schrötter den Freitag und Samstag in England zusammen. «In der Superpole hatte ich etwas mehr als den neunten Platz erwartet. Und war bewusst, dass es nicht für ganz vorne reichen würde. Dafür hatten wir auf dieser Strecke nicht genug Zeit. Aber der Startplatz in der dritten Reihe war noch in Ordnung. Ich hatte zwar nicht den besten Start, aber die erste Runde war ganz gut, weil ich zwei Plätze gutmachen konnte. Leider habe ich nach ein paar Runden die Positionen wieder verloren, weil ich einmal etwas zu weit gefahren bin. Aber ich konnte mich wieder fangen und fand den Weg nach vorne. Unsere Gruppe reichte bis zum vierten Platz, danach war die Spitze unerreichbar.»

In der letzten Runde war der WM-Dritte Schrötter kurzzeitig Fünfter und hätte damit Schadensbegrenzung betrieben, denn die in der Gesamtwertung vor ihm liegenden Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) und Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) kamen als Erster und Zweiter ins Ziel.

«In der Schlussphase verschärfte Debise das Tempo, aber ich konnte trotzdem mit ihm mithalten», schilderte Marcel. «In der letzten Runde konnte ich ihn in der Schikane sogar sauber überholen. Aber in der vorletzten Kurve habe ich ihm die Tür etwas zu weit geöffnet, als ich im Scheitelpunkt etwas von der Linie abkam. Das hat er ausgenutzt und ist innen reingefahren. Am Ausgang der Kurve kam es sogar zu einer leichten Berührung und wir fuhren praktisch auf Augenhöhe in die letzte Kurve. Ich habe dort gebremst, wo der normale Bremspunkt ist. Plötzlich sah ich, dass er die Bremse gelöst hat und mich auf der Außenseite überholen wollte. Da hat mich mein Renninstinkt gepackt und ich wollte mich wehren, denn außen überholt zu werden, ist keine Option. Am Ende wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, wenn ich mein Ding gemacht hätte und nicht auch noch die Bremse gelöst hätte. Dann wäre die Kurve meine gewesen. Debise wäre mit dieser Aktion weit gegangen, weil er zu diesem Zeitpunkt viel zu schnell war.»

Der Bayer weiter: «Am Ende waren wir beide viel zu schnell und hatten keine Chance, die Linie irgendwie zu halten. So mussten wir beide durch die Wiese fahren und statt des guten fünften Platzes, der das Maximum gewesen wäre, habe ich durch den Ausritt drei Plätze verloren. Der achte Platz ist eine persönliche Enttäuschung, denn auch wenn es nicht für weiter vorne gereicht hat, wäre ich gerne als Sieger aus meiner Gruppe herausgekommen. Das Positive ist, dass wir im Rennen viel lernen konnten und verstanden haben, wie man auf dieser Strecke schneller sein kann.»



Dass Schrötter in der Auslaufrunde wie ein Rohrspatz schimpfte, galt weniger Debise, sondern war Ausdruck der Enttäuschung.