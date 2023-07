Honda in SSP-WM: Das lange Warten auf mehr Leistung

Die Rückkehr der CBR600RR in die Supersport-WM 2023 ist ein Trauerspiel. Obwohl ein Sticker der berühmten Honda Racing Corporation das Motorrad ziert, leidet es seit dem Saisonauftakt unter eklatanten Leistungsmangel.

Die Rückkehr von Honda in die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft ist Midori Moriwaki zu verdanken, denn die umtriebige Japanerin überzeugte die Honda Manager davon, stemmt den Auftritt aber weitgehend allein. Die Honda Racing Corporation ist zwar in das Projekt eingebunden, in welchem Umfang ist jedoch unklar – zumindest ziert ein Aufkleber die Verkleidung der von Petronas Honda eingesetzten CBR600RR. Vorbereitet werden die Motoren jedoch in Italien von Tuner Lorenzini.

Beim Motorrad handelt es sich um die 2020 in Japan präsentierte, auf 1000 Stück limitierte ‹Race Base›; entwickelt wurde diese Version von der Honda-Rennabteilung. Mit dem Gewinn der japanischen Meisterschaft 2021 bewies die CBR600RR ihre Konkurrenzfähigkeit.

Aber in der Supersport-WM fahren die Honda-Piloten Tarran Mackenzie und Adam Norrodin hinterher und belegen in den Top-Speed-Listen regelmäßig die letzten Plätze; bis zu 10 km/h beträgt das Manko. Dass es auch an der Beschleunigung hapert, ist offenkundig.

Zu Saisonbeginn war das zu erwarten, denn der Deal wurde erst im Dezember unter Dach und Fach gebracht und es fehlten Leistungsteile für den Einsatz in der Weltmeisterschaft. Dass Mackenzie im ersten Saisonrennen auf Phillip Island dennoch Platz 5 erreichte, war den Bedingungen zuzuschreiben – es war ein Regenrennen. Punkte gab es anschließend nur noch für 14. Plätze in Mandalika. Seit aber bei den Europarennen die Piloten der WorldSSP Challenge dabei sind, war Platz 20 in Assen das beste Finish des 27-Jährigen.

Wie Mackenzie bestätigte, gibt es bei Honda auch bei Saisonhalbzeit keinen technischen Fortschritt. «Der Motor ist immer noch derselbe, wir sind weiterhin am unteren Ende der Liste. Aber ich nutze ihn besser aus, bisher macht es mir Spaß», sagte der Engländer unseren Kollegen von Bikesportnews.

Im zweiten Rennen in Donington Park waren die Top-15 nicht unmöglich, doch Mackenzie vergab die Chance. «Ich dachte, ich könnte in die Punkteränge fahren, aber dann geriet ich in den Leerlauf und kam von der Strecke ab. Dadurch verlor ich zu viel Zeit, um es in der zweiten Rennhälfte aufholen zu können. Alles in allem waren es nicht die erhofften Rennen, es ist trotzdem eine Erfahrung», hakte der Honda-Pilot sein Heimrennen ab.