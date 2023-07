Max Kofler (Ducati): Unterarmkrämpfe, OP nach Imola

Dass Max Kofler beim Meeting der Supersport-WM 2023 in Donington Park erneut ohne Punkte die Heimreise antreten musste, liegt zum Teil auch am berüchtigten Kompartmentsyndrom. Der Ducati-Pilot hat den OP bereits gebucht.

Beim Saisonfinale in Portimão 2022 fuhr Max Kofler (er fuhr und fährt nur die Europa-Rennen) seine einzigen zwei WM-Punkte ein, in der Supersport-WM 2023 wartet der junge Österreicher noch auf seine erste Top-15-Platzierung. Am vergangenen Wochenende in Donington Park verpasste er die Punkteränge als 23. und 22. deutlich. Dass er in der Superpole nur Startplatz 26 erreichte, war nicht das einzige Problem des Ducati-Piloten. «Ein schwieriges Wochenende», stöhnte Kofler. «Ich hatte immerzu Probleme mit Unterarmkrämpfen, wie schon bei den Rennen davor. Ich habe versucht, das durch Umstellung vom Training in den Griff zu bekommen, aber bisher ohne Erfolg. In Donington war es extrem und ich habe mich durch die Rennen gerettet. Trotzdem ist mir mit dem härteren Reifen im zweiten Rennen meine schnellste Rundenzeit gelungen – eine Sekunde schneller als im Qualifying mit dem weichen Reifen.»

Armpump ist im Motorradrennsport seit Jahren ein weitverbreitetes Problem. Beim Kompartment- oder Muskelkompressionssyndrom verursacht ein erhöhter Gewebedruck eine schlechte Durchblutung der Muskeln, was zu Schmerzen und Taubheit führt.

Mittlerweile ist der 22-Jährige zur Einsicht gekommen, dass ihm nur eine Operation Linderung verschaffen wird. «Ich hoffte, dass es besser wird, aber jetzt hilft es nichts, nach Imola werde ich mich operieren lassen – das ist der frühestmögliche Zeitpunkt. Dann werde ich mich einem Eingriff an den Unterarmen unterziehen, womit das Problem dann hoffentlich beseitigt oder zumindest minimiert wird», sagte Kofler. «Mein Teamchef hat das auch machen müssen und jeder sagte mir, dass wenn man das Problem einmal hat, kommt man um eine OP nicht herum. Also lasse ich das jetzt bei einem italienischen Arzt in San Marino machen lassen, der damit viel Erfahrung hat und einer der besten dafür sein soll. Damit ich in Most fahren kann, bleibe ich nach Imola gleich in Italien.»