Marcel Schrötter: Test mit Suzuki für das 8h Suzuka 06.07.2023 - 09:41 Von Kay Hettich

© S Pulse Dream Marcel Schrötter (re) mit seinen Teamkollegen für das diesjährige 8h Suzuka

Es ist einige Jahre her, dass Marcel Schrötter am legendären Acht-Stunden-Rennen in Suzuka teilgenommen hat. In diesem Jahr tauscht er seine Supersport-MV Agusta gegen eine Suzuki GSXR-1000. Sein Team peilt die Top-3 an.