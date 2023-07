Althea Ducati-Boss wettert: Macht Racing noch Sinn?

Statt ein Top-Ergebnis einzufahren, stürzte Federico Caricasulio im ersten Supersport-Lauf in Imola nach Fremdeinwirkung. Sein Althea Ducati-Teamchef wettert gegen die FIM-Stewards und stellt sein Engagement infrage.

Der Sturz von Federico Caricasulo (Ducati) im ersten Lauf der Supersport-WM 2023 in Imola passierte nach einem Kontakt mit Stefano Manzi (Yamaha) in Kurve 6 der ersten Runde. Der Ducati-Pilot lag vorn, der Ten Kate-Pilot setzte sich sehr optimistisch innen daneben, obwohl es eine sehr schnelle Passage war und dort kaum Platz war. Es kam zur Berührung und der Ducati-Pilot stürzte aus dem Rennen.

Der eigentlich Skandal: Was jeden Beobachter vom Stuhl riss, befanden die Stewards der FIM nicht einmal für eine Untersuchung wert. Dabei war Caricasulo, der für das Althea-Team von Genesio Bevilacqua fährt, als Schnellster am Freitag und Gewinner der Superpole einer der Favoriten.



«Alles lief alles gut, bis Manzi, der sich oft vertut, in die Kurve fuhr als gäbe es kein Morgen, mich berührte und aus dem Rennen warf. Mein Rennen war vorbei, unser Motorrad wurde zerstört, wir haben null Punkte und keine Daten für das zweite Rennen am Sonntag. Im Grunde ist das gesamte Wochenende ruiniert«, schimpfte Caricasulo gegen seinen Landsmann. «Was mich aber wirklich wundert, ist, dass wir zwei Stunden bei der Rennleitung verbracht haben und die Videos anschauten, auf denen man deutlich sieht, wie er mich zu Boden bringt. Andere anwesende Fahrer haben den Kontakt bestätigt, die Rennleitung hat ihn anfangs aber sogar abgestritten! Trotz des Videos und trotz der Tatsache, dass Strafen für alles mögliche verhängt werden, wurde in diesem Fall nichts unternommen. Das schafft einen Präzedenzfall und bedeutet, dass einige für Kleinigkeiten bestraft werden, während andere buchstäblich machen können was sie wollen.»

Der der 27-Jährige aus Ravenna ist mit seiner Empörung nicht allein, auch der Althea-Boss wettert und schimpft, hauptsächlich gegen die Stewards.



«Es fällt mir wirklich schwer, diese Haltung der Rennleitung zu akzeptieren. Sie wollten uns zuerst nicht einmal eine Wiederholung des Vorfalls zeigen. Das lässt mich vermuten, dass sie die Sache akzeptiert haben, und das ist sehr bedenklich», sagte der Keramik-Unternehmer. «Federico ist sehr wütend und ich weiß nicht, mit welcher Einstellung er den Rest des Wochenendes bestreiten kann. Manchmal passieren ähnliche Dinge, aber dieses Mal sind wir definitiv jenseits aller Logik. Bei einem solchen Manöver ist unmöglich zu akzeptieren, dass keine Maßnahmen ergriffen werden. Man konnte sehen, wie sich Manzi in die Lücke presste, sich bei Caricasulo anlehnte und ihn hinauskegelte, weil es keinen Platz gab. Die einzige Möglichkeit, diesen Platz zu bekommen, bestand darin, den Gegner abzuschießen.»

Bevilacqua weiter: «Wenn die Rennleitung diese Situation nicht erkennt, weiß ich nicht, bei welcher Art von Motorradsport wir uns befinden. Man hat uns ein schönes Wochenende ruiniert und ich weiß nicht, ob man noch an diese Meisterschaft glauben kann. Diese Dinge geben mir zu denken, dass wir diese Art des Motorradfahrens vielleicht anderen überlassen sollten, weil sie nicht mehr zu uns passt.»