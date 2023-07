Marcel Schrötter (2.): «Das war kein Rennunfall»

Mit einer gewaltigen Steigerung von Freitag auf Samstag brachten sich MV Agusta und Marcel Schrötter in eine Position, dass der Deutsche im ersten Supersport-WM-Rennen in Imola um den Sieg kämpfen konnte.

Nach dem schwachen Trainings-Freitag, den Marcel Schrötter nur auf Platz 11 beendet hat, gelang ihm am Samstag eine deutliche Steigerung: Erst qualifizierte sich der Bayer für Startplatz 4, dann preschte er im Rennen auf der für ihn neuen Strecke auf den zweiten Platz.

Der Lauf wurde nach einem Sturz des viertplatzierten Niki Tuuli (Triumph) abgebrochen und nach Runde 16 gewertet. Schrötter lag zu diesem Zeitpunkt hinter Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) auf der zweiten Position, Dritter wurde WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati).

Der einzige Deutsche im Feld musste einräumen, dass ihm das Lernen von neuen Strecken nicht so leichtfällt, wie gedacht. Nach Donington Park sind ihm auch Imola, Most, Magny-Cours und San Juan unbekannt. Hinzu kommt, dass «der Level in der Supersport-WM inzwischen in den Top-10 nicht ohne ist und man mal schnell Platz 5 oder 6 einfährt», meinte Schrötter. «Wenn du nicht ganz dabei bist, dann sind genügend andere da, die flott sind. Mit nur zwei freien Trainings eine Strecke kennenlernen, macht die Aufgabe sehr schwierig. Deshalb bin ich umso stolzer, was wir am Samstag geleistet haben.»

«Wir haben extrem aufgeholt und im Rennen den Schritt nach vorne gemacht», erzählte Marcel SPEEDWEEK.com. «Klar, der Caricasulo ist gestürzt. Für mich war das kein Rennunfall, wenn man überlegt, was Manzi in Donington für eine Strafe bekommen hat für einen Schubser. Und hier brachte er den Führenden zu Sturz und bekommt keine Strafe. Das finde ich nicht okay, aber das liegt nicht in meiner Hand. Ich bin stolz, dass ich den bislang schnellsten Mann in diesem Jahr hinter mir halten konnte. Manzi hatte einfach ein bisschen mehr, auch weil er am Freitag mit einer besseren Pace anfing. Mehr als diesen zweiten Platz konnte ich nicht erwarten, das war ein super Rennen ohne große Fehler.»

In der Gesamtwertung ist Schrötter mit jetzt 176 Punkten wieder alleiniger WM-Dritter. Vor ihm liegen Bulega mit 263 und Manzi mit 217 Zählern.