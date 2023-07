Imola, Lauf 2: Stefano Manzi gewinnt Sturzorgie

Das zweite Rennen der Supersport-WM in Imola war von zahlreichen Stürzen überschattet. Bei 36 Grad Celsius holte Yamaha-Pilot Stefano Manzi seinen zweiten Sieg und verdarb Ducati das Heimrennen. Schrötter mit Problemen.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Supersport-WM in Imola entsprach dem Qualifying. Auf Pole stand Federico Caricasulo (Ducati), Nicolo Bulega (Ducati) und Stefano Manzi (Yamaha) komplettieren die erste Reihe. Bester Nicht-Italiener war Marcel Schrötter (MV Agusta) auf Startplatz 4.

Am Samstag stürzte Caricasulo nach einem Kontakt mit Manzi, bei 36 Grad Celsius im Schatten war ein erneutes Duell der Hitzköpfe zu erwarten. Auch Triumph-Aushängeschild war ersten Rennen gestürzt, der Finne wurde jedoch für rennuntauglich erklärt.

WM-Leader Nicolo Bulega gewann den Start, schnell hatte der 23-Jährigen einen ordentlichen Vorsprung herausgefahren. Aber vor allem Stefano Manzi gab nicht auf und stellte seinen Landsmann in Runde 5. Fortan machten die beiden Italiener den Sieg unter sich aus. Im letzten Renndrittel konnte Bulega dem Yamaha-Piloten nicht mehr folgen, der mit 7,2 sec Vorsprung einen souveränen Doppelsieg feierte.

Um Platz 3 auf dem Podium kämpften mehrere Piloten, von denen Caricasulo und Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) stürzten. Als die Reifen und wahrscheinlich auch die Kondition der Piloten immer schlechter wurde, setzte sich Yari Montella (Ducati) durch.

In Schlagdistanz zum Podium war auch Marcel Schrötter, doch der MV Agusta-Pilot kämpfte mit nachlassenden Reifen und hatte in den letzten Runden keine Chance, die Attacken mehrerer Piloten abzuwehren. Zeitweise auf Platz 4 liegend, musste sich Schrötter mit Platz 8 begnügen.

Auch hinter den Podestplätzen spielten sich Dramen ab. Die Hitze forderte viele Opfer, nur 17 von 30 Startern sehen die Zielflagge. Während die meisten Ausfälle durch Sturz zu beklagen waren, war das Durchkommen oberstes Gebot. So gelangen Max Kofler als 13. die erste Punkteplatzierung in der Supersport-WM 2023.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Caricasulo, Manzi, Montella und Schrötter in die erste Kurve. Dann Huertas, Sofuoglu und Navarro.



Runde 1: Bulega führt um 0,5 sec vor Manzi, der sich an Caricasulo vorbeipresste. Schrötter hinter Huertas und Sofuoglu auf Platz 7 zurückgefallen. Kofler auf Platz 21.



Runde 2: Bulega legt eine hohe Pace an und führt in 1:51,492 min bereits um 1,5 sec. Dann Montella, Caricasulo, Huertas, Sofuoglu und Schrötter.



Runde 3: Vier Italiener führen. Manzi (2.) geringfügig schneller als Bulega. Sturz Spinelli.



Runde 4: Manzi in 1:51,445 min um 0,7 sec schneller als Bulega! Schrötter (7.) legt zu und attackiert Huertas auf Platz 6. Sturz Sarmoon.



Runde 5: Caricasulo verbessert sich vorbei an Montella auf Platz 2. Kofler auf 19. Sturz van Straalen.



Runde 6: Manzi nur noch 0,3 sec hinter Bulega. Schrötter findet keine Lücke, um Huertas zu überholen.



Runde 7: Manzi übernimmt die Führung von Bulega. Sturz Caricasulo – dieses Mal ohne Fremdeinwirkung. Schrötter jetzt Fünfter.



Runde 8: Manzi und Bulega 3,2 sec vor Montella und 5,7 vor Schrötter. Sturz Sofuoglu – an der Spitze wird es dünner. Kofler durch die Ausfälle in den Punkten.



Runde 9: Manzi fährt konstant schneller als Bulega, sein Vorsprung wächst aber nur in kleinen Schritten. Schrötter (4.) um 2,2 sec hinter Montella (3.). Stürze von Pusceddu und Valtulini – Kofler auf 14.



Runde 10: Bulega 1,2 sec zurück. Booth-Amos kommt an die Box.



Runde 11: Schrötter verpasst die Schikane und verliert Platz 4 an Huertas. Ottaviani fällt aus und Mackenzie kommt an die Box. Kofler Zwölfter.



Runde 12: Manzi an der Spitze mittlerweile um 3,3 sec enteilt. Bulega und Montella fahren ebenfalls einsam auf ihren Positionen.



Runde 13: Schrötter und Raffaele De Rosa (Ducati) kämpfen um Platz 5. Der Bayer hat offenbar Probleme mit den Reifen.



Runde 14: Sturz Abe.



Runde 15: De Rosa (5,) und Navarro (6.) vorbei an Schrötter (7.). Der MV Agusta-Pilot fährt eine Sekunde langsamer als die Piloten um sich herum.



Runde 16: Manzi 6,7 sec vor Bulega und 8,5 vor Montella. Schrötter wird wohl noch eine Position verlieren und Kofler seine ersten WM-Punkte einfahren.



Letzte Runde: Manzi gewinnt vor Bulega und Montella. Schrötter auf Platz 8.