Most, Lauf 2: Honda-Sieg im Regen! Schrötter Zweiter 30.07.2023 - 13:18 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Tarran Mackenzie

Der zweite Supersport-Lauf in Most war spannend, kurios und endete mit dem Sieg von Honda-Pilot Tarran Mackenzie sensationell. Ebenso so stark Marcel Schrötter, der im Regen mit Slicks Zweiter wurde.