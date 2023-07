Honda-Sieg in Most: Den Regen schickte der Himmel

Für die schönsten Bilder vom Meeting in Most sorgte wohl Tarran Mackenzie mit dem Sieg im zweiten Rennen der Supersport-WM. Der Engländer erlöste Honda, Moriwaki und nicht zuletzt sich selbst.

‹Die Letzten werden die Ersten sein› heißt es ja und auf kein anderes Team der Supersport-WM 2023 traf diese biblische Redewendung am Wochenende so zu wie auf Petronas Honda. Seit Saisonbeginn ist die CBR600RR nicht konkurrenzfähig, die bedauernswerten Honda-Piloten Tarran Mackenzie und Adam Norrodin belegen regelmäßig die letzten Plätze.

Aber der im zweiten Rennen einsetzende Regen auf dem Autodrom Most änderte alles. Das gesamte Feld war auf Slicks gestartet, ab der sechsten Runde waren weite Teile der Strecke nass. Während die meisten Teilnehmer auf Regenreifen wechselten, blieb acht Piloten auf Slicks draußen – und belegten im Ziel die vorderen acht Plätze!

Mackenzie hatte jedoch das beste Gefühl für die rutschige Piste und fuhr ausreichend Vorsprung heraus, dass er in der trockenen Schlussphase auch vom entfesselt fahrenden Marcel Schrötter (2./MV Agusta) nicht mehr eingeholt werden konnte. «Ich bin überglücklich», stammelte der 27-Jährige. «Natürlich habe ich das alles nicht erwartet. Aber ich wusste, dass ich in einer solchen Situation bereit sein muss, Kopf und Kragen zu riskieren. Ich hatte gestern das 300er-Rennen gesehen, in dem sich einer der Fahrer dafür entschied, nicht an die Box zu fahren und draußen zu bleiben. Also habe ich das genauso gemacht und es hat sich ausgezahlt.»

Zur Erinnerung: Dieser Fahrer war KTM-Pilot Lennox Lehmann, der das Rennen der Nachwuchsserie ebenso spektakulär wie Mackenzie gewann.

Der britische Superbike-Champion von 2021 weiter: «Als der Regen kam, habe ich einfach den Kopf gesenkt und mein Ding durchgezogen. Ehe ich mich versah, war ich Siebter, dann Fünfter und Dritter. Aber es waren noch zehn Runden zu fahren, und ich wusste, dass unser Tempo im Trockenen vielleicht nicht ausreichen würde. Aber ich blieb konzentriert, und wir haben es geschafft!»

Der letzte Honda-Sieg stammte von Kyle Smith auf dem Losail Circuit 2016. Es war ebenfalls ein Regenrennen. «Um ehrlich zu sein, kann ich es immer noch nicht glauben», sagte Mackenzie. «Es war bisher ein hartes Jahr für das gesamte Team, und ein Ergebnis wie dieses zu erzielen, ist unglaublich. Wir bringen jedes Wochenende etwas Neues, und ich kann dem Team nicht genug dafür danken. Sie tun ihr Bestes, um das Paket zu verbessern, und mehr kann ich nicht verlangen. Also gebe ich auf und neben der Strecke immer mein Bestes, um ebenfalls 100 Prozent zu geben. Dieser Sieg ist für das gesamte Team, Midori, Honda, Petronas und alle Sponsoren.»

Teamchefin Midori Moriwaki verfolgte die letzten Runden zitternd, bei der Zieldurchfahrt schossen der Japanerin Freudentränen in die Augen. «Ich bin sehr zufrieden mit der heutigen Leistung, mit Tarrans erstaunlichem Sieg und einem starken fünften Platz für Adam. Beide Fahrer sind erstaunlich gut gefahren und haben in jeder Phase eines sehr anspruchsvollen Rennens einen kühlen Kopf bewahrt», lobte Moriwaki. «Die Anstrengungen der gesamten Gruppe haben sich ausgezahlt, denn die Teammitglieder und Fahrer haben nie aufgegeben, und das macht den Unterschied aus, wenn es darum geht, eine Chance zu ergreifen. Das wird uns nur noch mehr anspornen, in Zukunft noch härter zu arbeiten.»

Auch wenn der Honda-Sieg den Umständen zuzuschreiben ist, zeigt es dennoch, dass das Fahrwerk der CBR600RR dem Fahrer viel Feedback gibt und der Konkurrenz ebenbürtig ist.