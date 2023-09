Can Öncü (20) vor Comeback: Kein Druck von Kawasaki 07.09.2023 - 11:47 Von Kay Hettich

© Instagram Can Öncü beim Test in Cremona

Seit seinem Unfall in Assen laboriert Can Öncü an einer Nervenschädigung im linken Arm. Nach einem privaten Test will der Kawasaki-Pilot am kommenden Wochenende in Magny-Cours sein Comeback in der Supersport-WM geben.