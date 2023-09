Magny-Cours, Lauf 2: Schrötter begeistert als Vierter

Während Ducati-Ass Nicolò Bulega auch das zweite Rennen der Supersport-WM 2023 in Magny-Cours gewann, präsentierte sich Marcel Schrötter mit seiner MV Agusta deutlich verbessert und holte taktisch klug den vierten Platz.

Wegen der MotoGP in Misano wurde der Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft in Magny-Cours am Sonntag umgestellt. Der zweite Lauf der Superbike-Kategorie rückt ans Ende der Veranstaltung auf 15:15 Uhr, die Supersport-WM trägt ihr zweites Rennen dagegen bereits um 12:30 Uhr aus.

Die Startaufstellung entsprach der Superpole. Lauf-1-Sieger Nicolò Bulega (Ducati) hatte sich in Rekordzeit die Pole-Position gesichert. Die erste Reihe komplettierten Lokalmatador Valentin Debise (Yamaha) und Raffaele De Rosa (Ducati). Stefano Manzi (Yamaha) lauerte auf der vierten Startposition, Marcel Schrötter (MV Agusta) auf Platz 8.

Bei Rennstart zeigte das Thermometer schweißtreibenden 31 Grad, die Strecke war über 45 Grad heiß. Von der Pole übernahm Bulega die Führung, nur Debise konnte dem WM-Leader folgen und bis zwei Runden vor dem Ende unter Druck setzen. Dann musste sich der Franzose mit Platz 2 begnügen und den Ducati-Piloten seinen elften Saisonsieg einfahren lassen. Zwölf Sekunden (!) hinter den Top-2 kreuzte Ten Kate-Ass Stefano Manzi (Yamaha) als Dritter die Ziellinie.

Hinter den Podestplätzen sah man ein spannendes und umkämpftes Rennen. Im letzten Renndrittel kämpften vier Piloten um den vierten Platz, mittendrin Marcel Schrötter. Der Bayer fuhr ein geduldig und schlug drei Runden vor dem Ende zum perfekten Zeitpunkt zu, überholte Niki Tuuli (Triumph) und sicherte sich den vierten Platz 4.

Der Finne musste sich anschließend gegen Lorenzo Dalla Porta (Yamaha) und Adrian Huertas (Kawasaki) verteidigen, wodurch Schrötter unbehelligt das Rennen zu Ende fahren konnte. Tuuli brachte die Triumph auf der fünften Position ins Ziel.

Bayliss-Ersatz Andreas Kofler (Ducati) wurde 17. und verpasste die Punkteränge um 3,9 sec. Sein Bruder Max hatte sich in der Superpole an der Hand verletzt, als er von Can Öncü vom Motorrad fuhr, und gab das Rennen auf.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor De Rosa, Montella, Debise und Manzi in die erste Kurve. Schrötter behauptet Platz 8.



Runde 1: Bulega führt um 0,7 sec vor Debise und 1,1 sec vor De Rosa. Schrötter auf Platz 9.



Runde 2: Debise (2.) in 1:40,664 min mit der schnellsten Runde. Manzi vor auf Platz 4.



Runde 3: Debise (2.) in 1:40,533 min nur noch um 0,3 sec hinter Bulega. Manzi vorbei an De Rosa auf Platz 3. Schrötter Achter.



Runde 4: Manzi (3.) verliert pro Runde 0,6 sec auf die Spitze. Sturz Fuligni und Okaya.



Runde 5: Bulega und Debise 2,9 sec vor Manzi und De Rosa. Montella, Tuuli, Caricasulo, Schrötter und Navarro kämpfen um Platz 5.



Runde 6: Debise macht gehörig Druck auf Bulega, der aber fehlerfrei seine Runden abspult. Schrötter jetzt Siebter.



Runde 7: Bulega 0,2 sec schneller als Debise. Schrötter schnappt sich Platz 6 von Montella.



Runde 8: Manzi (3.) 3,8 sec hinter der Spitze, De Rosa (4.) liegt 0,8 sec hinter seinem Landsmann.



Runde 9: Debise lässt nicht locker und fährt am Hinterrad des Ducati-Piloten. Schrötter erhöht den Druck auf Tuuli (5.).



Runde 10: Keine Veränderung in den Top-6.



Runde 11: Bulega und Debise fahren erstmals keine 1:40 min. Tom Booth-Amos (Kawasaki) rollt mit Defekt aus.



Runde 12: Bulega setzt sich in 1:40,666 min um 0,7 sec von Debise ab. Defekt bei De Rosa auf Platz 4 liegend. Tom Edwards stürzt.



Runde 13: Tuuli und Schrötter kämpfen um Platz 4, aber hinter dem Deutschen lauern Dalla Porta und Huertas.



Runde 14: Debise ist wieder an Bulega dran. Manzi 6,8 sec dahinter einsam auf Platz 3.



Runde 15: Bulega 0,9 sec vor Manzi.



Runde 16: Schrötter vorbei an Tuuli auf Platz 4!



Runde 17: Tuuli verliert eine weitere Position an Lorenzo Dalla Porta. Sturz Sofuoglu.



Runde 18: Bulega 1,9 sec vor Debise. Schrötter sich auf Platz 4.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Debise und Manzi. Schrötter Vierter!