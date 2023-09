Magny-Cours, Lauf 1: Zehnter Bulega-Ducati-Sieg

Nicolò Bulega musste im ersten Supersport-Lauf in Magny-Cours für den zehnten Saisonsieg schuften. Das Ducati-Ass verwies die Yamaha-Piloten Stefano Manzi und Valentin Debise auf die Plätze. Marcel Schrötter Siebter.

WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) hatte sich beim Supersport-Meeting in Magny-Cours in Rekordzeit die Pole-Position gesichert und galt, zusammen mit Lokalmatador Valentin Debise (Yamaha) als Favorit. Rechnen musste man aber mit Stefano Manzi (Yamaha) auf der vierten Startposition und trotz Startplatz 8 auch mit Marcel Schrötter (MV Agusta), der in diesem Jahr schon mehrfach über die Distanz eine starke Performance zeigte.

Bei Rennstart um 15:15 Uhr hatte die Temperatur mit schweißtreibenden 33 Grad ihren Höhepunkt erreicht, die Strecke war über 50 Grad heiß. Von der Pole übernahm Bulega die Führung und schien mit den schnellsten Rundenzeiten zunächst unantastbar. Doch in der zweiten Rennhälfte wurde es noch einmal spannend, als sein Vorsprung sukzessive schmolz. In Runde 13 von 19 lag Manzi nur 0,6 sec hinter dem Ducati-Piloten. Den Dritten, Debise, hatten die beiden Italiener längst um fast 3 sec abgeschüttelt.

Am Ende brachte der WM-Leader seinen zehnten Saisonsieg in trockene Tücher und der Ten Kate Yamaha-Pilot musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Debise holte bei seinem Heimrennen als Dritter sein erstes Podium in der Weltmeisterschaft.

Marcel Schrötter hatte einen soliden Start und lag von Beginn an aussichtsreich im Rennen. Der Bayer fand zuerst aber keinen Weg an Adrian Huertas (4./Kawasaki) vorbei und musste später noch Niki Tuuli (5./Triumph) und Yari Montella (6./Ducati) vorbeilassen. Als Siebter im Ziel behauptete Schrötter seinen dritten WM-Rang.

Das teaminterne Duell der Kofler-Brüder entschied der jüngere Andreas für sich. Der 19-Jährige brachte die Ducati vom Team D34G auf der 20. Position ins Ziel, Max wurde 26. Die Brüder waren von 19 sec getrennt.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Montella, Manzi, Huertas und Debise. Schrötter auf Platz 6. Sturz De Rosa.



Runde 1: Bulega 0,5 sec vor Montella und 1 sec vor Manzi. Schrötter (6.) nach eine Runde schon 2,2 sec zurück.



Runde 2: Bulega mit der schnellsten Rennrunde in 1:41,488 min schon 1,2 sec vorn. Montella verliert nach Fehler Platz 2 an Manzi. Debise kämpft sich an Huertas vorbei auf Platz 4.



Runde 3: Bulega legt eine 1:41,289 min nach und führt um 1,6 sec vor Manzi. Schrötter am Hinterrad von Huertas (5.). Sturz Navarro.



Runde 4: Bulega in 1:41,147 min fast 0,5 sec schneller als Manzi (2.). Schrötter (6.) unter Druck von Tuuli (Triumph)



Runde 5: Tuuli vorbei an Schrötter auf Platz 6.



Runde 6: Debise mit schnellster Rennrunde in 1:41,014 min neuer Dritter. Die Kofler-Brüder außerhalb der Top-20.



Runde 7: Schrötter als Siebter 5,6 sec zurück.



Runde 8: Keine Veränderung in den Top-10.



Runde 9: Bulega 1,2 sec vor Manzi und 2 sec vor Debise. Van Straalen rollt mit Defekt aus.



Runde 10: Debise glänzt in 1:40,928 min mit der ersten Rundenzeit unter 1:41 min. Tuuli (6.) am Hinterrad von Montella (5.).



Runde 11: Manzi und Debise holen zu Bulega auf! Tuuli vorbei an Montella auf Platz 5.



Runde 12: Bulega 0,9 sec vor Manzi und 2 sec vor Debise. Tuuli und Montella kämpfen um Platz 5, Schrötter eine Sekunde dahinter.



Runde 13: Bulega nur noch 0,6 sec vor Manzi.



Runde 14: Beide Italiener fahren persönlich schnellste Runden. Debise einsam auf Platz 3. Schrötter verkürzt auf Montella.



Runde 15: Manzi lässt nicht locker, aber er fährt nur minimal schneller als Bulega.



Runde 16: Schrötter (7.) nur noch 0,5 sec hinter Montella. Von hinten droht dem Bayer keine Gefahr.



Runde 17: Bulega nur noch 0,3 sec vor Manzi, der nun vom Windschatten der schnellen Ducati profitiert.



Runde 18: Manzi erwischt keine perfekte Runde, sein Rückstand beträgt wieder 0,5 sec. Schrötter hat Montella direkt vor sich.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Manzi und Debise. Schrötter schafft es nicht vorbei an Montella und wird Siebter.