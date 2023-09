Aragón, Lauf 2: Ducati-Sieg, Schrötter Fünfter

Mit dem Sieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 2023 in Aragón lieferte Ducati-Ass Nicolò Bulega ein perfektes Wochenende ab. Ein Rennabbruch verhinderte die Chance von Marcel Schrötter auf ein mögliches Podium.

Nicolò Bulega war mit der Pole und dem Sieg im ersten Lauf der bisher überragende Fahrer beim Supersport-Meeting in Aragón. Wenn der Ducati-Pilot – wie am Samstag – auch im zweiten Rennen 20 Punkte mehr einfährt als der WM-Zweite Stefano Manzi (Yamaha) würde Bulega vorzeitig die Weltmeisterschaft gewinnen.

Die Rahmenbedingungen für das Rennen über 15 Runden waren mit 23 Grad Luft- und 33 Grad Asphalttemperatur ideal. Neben Bulega startete seine Ducati-Markenkollegen Federico Caricasulo aus der ersten Reihe – Yari Montella musste von ganz hinten das Rennen aufnehmen. Als Vierter ging Marcel Schrötter mit seiner MV Agusta in den zweiten Lauf. Manzi folgte auf der fünften Position.

Das Rennen verlief an der Spitze analog wie am Samstag. Bulega gab sich keine Blöße und setzte sich schnell vom Rest des Feldes ab – schon nach der ersten Runde lag er um 1,4 sec vorn. Als der 23-Jährige ein solides Polster herausgefahren hatte, kontrollierte er den Abstand zu seinen Verfolgern und gewann souverän mit 2,2 sec Vorsprung. Ab der zweiten Runde setzte sich Manzi auf der zweiten Position durch und verhinderte so den vorzeitigen Titelgewinn durch den Ducati-Piloten.

Um Platz 3 kämpften bis zu vier Piloten, mittendrin Marcel Schrötter. Der Bayer hatte es wieder mit dem kampfstarken Adrian Huertas (Kawasaki) zu tun, hinter dem er mehrere Runden festhing, und ab Runde 7 auch noch mit seinem Teamkollegen Bahattin Sofuoglu. Huertas stürzte in Runde 10.

Im letzten Renndrittel hatten Caricasulo, Sofuoglu und Schrötter Chancen auf den dritten Platz, wobei die drei die meiste Zeit mit einem Respektabstand hintereinander fuhren. Ein heftiger Sturz von Triumph-Pilot Niki Tuuli in der vorletzten Runde verursachte den Rennabbruch, was den Kampf um Platz 3 zugunsten von Caricasulo entschied. Schrötter wurde Fünfter.

Der gestürzte Finne wurde zur Untersuchung ins Medical-Center transportiert.

Seine ersten Punkte als Ducati-Pilot fuhr John McPhee als 14. ein. Sein D34G-Teamkollege Max Kofler kam als 20. in die Wertung.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Caricasulo, Manzi, De Rosa und Schrötter in die erste Kurve. Van Straalen gestürzt.



Runde 1: Bulega 1,4 sec vor Caricasulo, Manzi und Schrötter. Kofler auf 21.



Runde 2: Bulega in 1:53,191 min um 0,7 sec schneller als der Rest. Manzi verbessert sich auf Platz 2. Schrötter am Hinterrad von Caricasulo.



Runde 3: Bulega 2,5 sec vor Manzi und 3,2 sec vor Caricasulo.



Runde 4: Huertas überrascht Schrötter und verdrängt ihn auf Platz 5. Kofler auf 22.



Runde 5: Zwischen Manzi (2.), Caricasulo (3.), Huertas (4.), Schrötter (5.) und Sofuoglu (6.) jeweils ein Respektabstand von etwa 0,4 sec.



Runde 6: Bulega 2,9 sec vor Manzi.



Runde 7: Manzi (2.) 1,2 sec vor Caricasulo (3.). Sofuoglu überholt Schrötter (6.).



Runde 8: Sofuoglu auch vorbei an Huertas auf Platz 4.



Runde 9: Bulega 3,1 sec vor Manzi. Schrötter kommt endlich an Huertas vorbei und ist Fünfter.



Runde 10: Caricasulo, Sofuoglu und Schrötter kämpfen um Platz 3. Sturz Huertas.



Runde 11: Bulega 3,4 sec vor Manzi. Schnellster Mann auf der Strecke derzeit Caricasulo (3.).



Runde 12: Bulega lässt es langsamer angehen. McPhee auf Platz 14, Kofler auf 21. Sturz Lorenzo Dalla Porta.



Runde 13: Caricasulo, Sofuoglu und Schrötter innerhalb einer Sekunde.



Runde 14: Spektakulärer Sturz von Niki Tuuli – das Rennen wird abgebrochen.