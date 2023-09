Aragón, Lauf 1: Starker Marcel Schrötter wird Zweiter

Während Nicolò Bulega (Ducati) das erste Rennen der Supersport-WM 2023 im MotorLand Aragón souverän gewann, setzte sich Marcel Schrötter in einem packenden Duell um Platz 2 durch.

In Rekordzeit hatte sich WM-Leader Nicolò Bulega beim Supersport-Meeting in Aragón die Pole-Position gesichert. Der Ducati-Pilot könnte vorzeitig die Weltmeisterschaft gewinnen, sollte er in Spanien 40 Punkte mehr als Stefano Manzi einfahren. Der Yamaha-Pilot startete als Vierter in den ersten Lauf. Wegen einer Grid-Strafe musste Marcel Schrötter (MV Agusta) von Startplatz 7 statt von vier ins Rennen starten.

Das Wetter war mit 26 Grad Luft- und 36 Grad-Asphalttemperatur perfekt für ein spannendes Supersport-Rennen – was jedoch schnell entschieden war: Bulega kam nach einem Blitzstart bereits mit 0,7 sec Vorsprung aus der ersten Runde, führte nach zwei Runden um 1,4 sec und war auch in den folgenden Runden der schnellste Mann auf der Strecke. Als der Ducati nach sechs Runden um fast vier Sekunden führte, ließ er es langsamer angehen und fuhr kontrolliert den Sieg nach Hause.

Um Platz 2 auf dem Podium entwickelte sich dagegen im letzten Renndrittel ein unterhaltsamer Kampf, in dem Marcel Schrötter ordentlich mitmischte. Der MV Agusta-Pilot wurde im Verlauf des Rennens immer stärker und kämpfte sich Position um Position nach vorn. In den letzten Runden lieferte sich der 30-Jährige ein packendes Duell mit Manzi. Als der Yamaha-Pilot in der letzten Runde nach einem verzweifelten Manöver in den Kies ausweichen musste, fiel er auf Platz 11 zurück. Schrötter wurde Zweiter, Platz 3 sicherte Yari Montella (Barni Ducati).

Die beste Triumph brachte Niki Tuuli auf Platz 9 ins Ziel. Pech hatte Kawasaki-Pilot Adrian Huertas, der auf Platz 6 liegend mit einem Defekt ausschied. So brachte Can Öncü auf Platz 17 die beste ZX-6R ins Ziel.

Ducati-Pilot Max Kofler kreuzte auf der 21. Position die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Montella, Caricasulo und Manzi in die erste Kurve. Dann Schrötter und Huertas.



Runde 1: Bulega 0,7 sec (!) vor Montella und Manzi. Schrötter verliert Platz 5 an Huertas. Max Kofler auf 19.



Runde 2: Bulega in 1:53,488 min um 0,7 sec schneller als der Rest. Schrötter (6.) schon 3,8 sec zurück. Sturz John McPhee.



Runde 3: Schrötter am Hinterrad von Huertas (5.). Kofler auf 21.



Runde 4: Nur Bulega fährt unter 1:54 min und führt um 2,6 sec vor Montella und 4,3 sec vor Manzi. Schrötter jetzt Fünfter.



Runde 5: Schrötter holt mit persönlich schnellster Runde zu Caricasulo (4.) auf.



Runde 6: Bulega führt um 3,6 sec. Schrötter schneller als die Piloten vor ihm.



Runde 7: Schrötter am Hinterrad von Caricasulo (4.). Kofler auf 23.



Runde 8: Starkes Manöver – Schrötter vorbei an Caricasulo auf Platz 4



Runde 9: Bulega kontrolliert das Rennen und fährt die Rundenzeiten von Montella (2.) und Manzi (3.). Schnellster Mann auf der Strecke ist Schrötter!



Runde 10: Montella, Manzi und Schrötter kämpfen um Platz 2. Sturz Hector Garzo. Huertas rollt mit einem Defekt aus.



Runde 11: Bulega 4,7 vor Manzi und Schrötter, die mit Montella kurzen Prozess machten. Kofler auf 21.



Runde 12: Schrötter attackiert Manzi, aber der Yamaha-Pilot bleibt vorn. Beim zweiten Versuch gelingt dem Bayer das Überholmanöver.



Runde 13: Manzi gibt nicht auf, Schrötter aber auch nicht.



Runde 14: Bulega nimmt das Gas raus. Schrötter hat weiterhin Manzi im Nacken.



Letzte Runde: Bulega gewinnt souverän. Schrötter wird Zweiter, Manzi Dritter. Kofler auf 21.