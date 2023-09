Portimao, FP1: Ten Kate imposant – beide Fahrer vorne

Freude im Team Ten Kate Yamaha: Stefano Manzi und Jorge Navarro beendeten das erste freie Training der Supersport-WM in Portimao auf den Plätzen 1 und 2. WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) wurde 3., Marcel Schrötter 7.

Nicolo Bulega liegt vor diesem Wochenende in der Gesamtwertung der Weltmeisterschaft 82 Punkte vor dem Zweiten Stefano Manzi. Hat Bulega nach dem zweiten Rennen am Sonntag 62 oder mehr Zähler Vorsprung, ist er Champion.

Im ersten freien Training am Freitagmittag gab sein Widersacher Manzi den Ton an und landete 0,123 sec vor seinem Ten-Kate-Yamaha-Teamkollegen Jorge Navarro, der seine stärkste Trainingsleistung in dieser Saison zeigte. Bulega wurde mit 0,183 sec Rückstand Dritter, ihm folgen die Ducati-Kollegen De Rosa, Caricasulo und Montella.

Marcel Schrötter aus dem Team MV Agusta Reparto Corse wurde Siebter (+0,533 sec). Niki Tuuli brachte die beste Triumph auf Rang 11 und Tarran Mackenzie strandete als schnellster Honda-Fahrer auf Position 23.



Der Österreicher Max Kofler (D34G Ducati) hat in Portimao vor einem Jahr seine ersten WM-Punkte erobert, in diesem Training wurde es Platz 22 (+2,210 sec).