Portimão, FP2: Jorge Navarro überrumpelt Ducati-Asse

WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) schien den ersten Trainingstag der Supersport-WM 2023 in Portimão zu dominieren, doch am Ende jubelte Ten Kate Yamaha-Pilot Jorge Navarro über seine erste Trainingsbestzeit.

Im ersten Training am Vormittag führten zwei Yamaha vor drei Ducati, und auf Platz 7 folgte die MV Agusta von Marcel Schrötter. Die Bestzeit hatte Ten Kate-Ass Stefano Manzi in 1:44,190 min gefahren, was bereits nahe am Rundenrekord von 1:44.123 min aus dem vergangenen Jahr von Raffaele De Rosa (Ducati) war.

Auch im zweiten Training legten die Supersportler gleich ein schnelles Tempo vor. WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) brannte bereits auf seiner dritten fliegenden Runde in 1:43,941 min die bisher schnellste Zeit des Wochenendes in den Asphalt – derweil sorgte Yuta Okaya (Kawasaki) für den ersten Crash der Session, später folgten Stürze von Manzi, IDM-Champion Twan Smits (Yamaha) und Tom Edwards (Yamaha).

Bei Halbzeit der 45-minütigen Session führte unverändert Bulega um über 0,5 sec vor Yari Montella (Ducati) und Valentin Debise (Yamaha). Schrötter belegte Rang 5 mit einer verbesserten Rundenzeit von 1:44,654 min.

In den letzten zehn Minuten wurde es noch einmal voll auf der Piste, an die Bulega-Zeit schien zuerst nur der Ducati-Pilot selbst heranzukommen. Doch nach Ablauf der offiziellen Zeit wurde der 23-Jährige von Jorge Navarro (Yamaha) und Montella überrumpelt und auf Platz 3 verwiesen. In 1:43,849 min beendete der Spanier vom Team Ten Kate Yamaha den ersten Trainingstag in der kombinierten Zeitenliste als Schnellster und scheint auch über die Distanz bestens aufgestellt zu sein. Innerhalb nur 0,034 sec folgen die beiden Ducati-Piloten.

Marcel Schrötter steigerte sich im FP2 weiter, rutschte aber mit 0,7 sec Rückstand auf die neunte Position ab. Unmittelbar hinter dem MV Agusta-Piloten folgt Niki Tuuli mit der besten Triumph. Bester Kawasaki-Pilot wurde Tom Booth-Amos auf Platz 12, allerdings nur 0,003 sec vor dem lange verletzten Can Öncü. Auf der fahrerisch anspruchsvollen Piste fuhr Tarran Mackenzie mit der Honda die 22. Zeit.

Max Kofler (Ducati) wurde mit 1,9 sec Rückstand Zwanzigster.